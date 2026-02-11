Sân bay Đà Nẵng đông nghịt

TPO - Từ ngày 10-24/2 (23 âm lịch đến mồng 8 Tết), trung bình mỗi ngày sân bay Đà Nẵng có 330 chuyến bay, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các chuyến bay nối tiếp nhau khiến sân bay tấp nập. Chị Nguyễn Thị Hồng Chanh (TP. Hồ Chí Minh) cho hay nhà chị có 5 người, tranh thủ về quê Đà Nẵng sớm để có nhiều thời gian đón Tết. "Mấy năm trước tôi về muộn, có lần chuyến bay delay chờ đợi rất mệt mỏi, tốn thời gian. Năm nay may mắn chuyến bay khởi hành đúng giờ, thuận lợi nên cả nhà rất thoải mái", chị chia sẻ.
Ông Theodore (du khách Úc) bày tỏ rất háo hức khi đến Đà Nẵng du lịch vào đúng dịp Tết. "Tôi đã lên kế hoạch từ lâu để tới Đà Nẵng đúng dịp Tết cổ truyền. Những người bạn của tôi từng ăn Tết Việt kể không khí rất vui, mọi người cởi mở, nhiệt tình. Đây cũng là dịp để tôi hiểu thêm về văn hóa của người Việt", ông Theodore nói.
Nhà ga T1 đáp ứng năng lực khai thác 30 lần chuyến bay/giờ với hơn 50 quầy thủ tục, 12 kiosk check-in. Nhà ga T2 đáp ứng năng lực khai thác 20 lần chuyến bay/giờ với hơn 60 quầy làm thủ tục.
Du khách đông đúc, nhích từng chút vào làm thủ tục.