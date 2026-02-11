Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Sân bay Đà Nẵng đông nghịt

Thanh Hiền

TPO - Từ ngày 10-24/2 (23 âm lịch đến mồng 8 Tết), trung bình mỗi ngày sân bay Đà Nẵng có 330 chuyến bay, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

tp-san-bay-20.jpg
Ghi nhận của Tiền Phong, ngày áp Tết﻿, dòng người liên tục đổ về sân bay Đà Nẵng﻿. Tại ga quốc nội, sảnh đến nườm nượp hành khách của các chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội... Ảnh: Thanh Hiền.
tp-san-bay-22.jpg
tp-san-bay-19.jpg
Các chuyến bay nối tiếp nhau khiến sân bay tấp nập. Chị Nguyễn Thị Hồng Chanh (TP. Hồ Chí Minh) cho hay nhà chị có 5 người, tranh thủ về quê Đà Nẵng sớm để có nhiều thời gian đón Tết. "Mấy năm trước tôi về muộn, có lần chuyến bay delay chờ đợi rất mệt mỏi, tốn thời gian. Năm nay may mắn chuyến bay khởi hành đúng giờ, thuận lợi nên cả nhà rất thoải mái", chị chia sẻ.
tp-sanbayok.jpg
Từ ngày 10 - 24/2 (23 âm lịch đến mồng 8 Tết), trung bình mỗi ngày sân bay khai thác 330 chuyến bay, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó chuyến bay quốc nội từ 160-177 lần chuyến/ngày; quốc tế từ 160-171 lần chuyến/ngày.
tp-san-bay-8.jpg
Riêng ngày 15/2 (29 âm lịch), có tới 342 chuyến bay qua sân bay Đà Nẵng. Riêng sân bay quốc nội có tới 177 chuyến.
tp-san-bay-9.jpg
tp-san-bay-6.jpg
tp-san-bay-26.jpg﻿
tp-san-bay-16.jpg
Ông Theodore (du khách Úc) bày tỏ rất háo hức khi đến Đà Nẵng du lịch vào đúng dịp Tết. "Tôi đã lên kế hoạch từ lâu để tới Đà Nẵng đúng dịp Tết cổ truyền. Những người bạn của tôi từng ăn Tết Việt kể không khí rất vui, mọi người cởi mở, nhiệt tình. Đây cũng là dịp để tôi hiểu thêm về văn hóa của người Việt", ông Theodore nói.
tp-san-bay-1.jpg
Trong các khung giờ cao điểm 11h-13h; 14h-15h; 22h-23h, ga quốc nội có 20-22 lần chuyến/giờ, ga quốc tế từ 16-18 lần chuyến/giờ. Số lượng tàu bay thân rộng khai thác tăng thêm. Trong đó quốc tế tăng 9-11 chuyến/ ngày; quốc nội 2-4 chuyến/ngày.
tp-san-bay-17.jpg
Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, sản lượng bay trong khung giờ cao điểm giai đoạn này đã tiệm cận ngưỡng công suất thiết kế của nhà ga T1 và T2.
tp-dukhachdn.jpg
tp-dn-tet.jpg
tp-san-bay-18.jpg
tp-san-bay-2.jpg
Nhà ga T1 đáp ứng năng lực khai thác 30 lần chuyến bay/giờ với hơn 50 quầy thủ tục, 12 kiosk check-in. Nhà ga T2 đáp ứng năng lực khai thác 20 lần chuyến bay/giờ với hơn 60 quầy làm thủ tục.
tp-dn-sanbay-2274.jpg
Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (14-22/2) có hơn 1.500 chuyến bay được khai thác đến Đà Nẵng.
tp-dnsanbat2.jpg
tp-dnsbay.jpg
Du khách đông đúc, nhích từng chút vào làm thủ tục.
tp-san-bay-25.jpg
"Sân bay rất đông, nhưng chúng tôi cũng được hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình để được làm các thủ tục, di chuyển nhanh chóng", chị Bích Thảo (29 tuổi, phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng) chia sẻ.
Thanh Hiền
#Sân bay Đà Nẵng #Đà Nẵng #du khách nườm nượp #chuyến bay #du lịch #Tết

