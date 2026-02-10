Cuba cạn kiệt nhiên liệu bay, hàng không quốc tế lao đao

TPO - Cuba đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhiên liệu hàng không, buộc chính quyền nước này phải cảnh báo các hãng bay quốc tế rằng họ không thể tiếp nhiên liệu tại các sân bay trên đảo trong thời gian tới. Diễn biến này xảy ra sau khi Mỹ gia tăng các biện pháp nhằm siết nguồn cung dầu mỏ cho quốc đảo Caribe.

Theo thông báo của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), nhiên liệu Jet A-1 sẽ không còn tại các sân bay quốc tế của Cuba, bao gồm Havana, Santiago de Cuba và Varadero, từ ngày 9/2 và sớm nhất đến ngày 11/3 mới có thể được cung cấp trở lại.

Trước tình hình trên, nhiều hãng hàng không và công ty khai thác chuyến bay thuê bao đang khẩn trương đánh giá phương án điều chỉnh hoạt động.

Một số hãng lớn cho biết hiện chưa hủy chuyến, nhưng thừa nhận xuất hiện rủi ro gián đoạn. Một số doanh nghiệp khai thác bay thuê chuyến đang cân nhắc giảm số hành khách và hành lý để máy bay có thể quay đầu từ Havana mà không cần tiếp nhiên liệu.

Trong khi đó, Air Canada đã quyết định tạm dừng các chuyến bay đến Cuba do thiếu nhiên liệu, đồng thời tổ chức các chuyến bay rỗng để đưa khoảng 3.000 công dân Canada đang mắc kẹt trên đảo trở về nước. Hãng Air Europa cũng phải bổ sung điểm dừng tiếp nhiên liệu tại Cộng hòa Dominica trên tuyến Madrid - Havana.

Cuba đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhiên liệu hàng không.

Giới quan sát cho rằng đợt thiếu hụt lần này có thể nghiêm trọng hơn các cảnh báo tạm thời trước đây.

Lãnh đạo Cuba cho biết nước này chưa nhận được nguồn dầu nào kể từ tháng 12, sau khi Mỹ ngăn chặn các chuyến tàu chở dầu từ Venezuela và áp thuế đối với các nhà cung cấp dầu cho Cuba nhằm gây sức ép ngoại giao.

Theo dữ liệu phân tích thị trường năng lượng, dự trữ dầu của Cuba có nguy cơ cạn kiệt ngay trong tháng này.

Việc không thể đảm bảo nhiên liệu hàng không được dự báo sẽ tác động mạnh đến ngành du lịch, một trong những nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Cuba nhưng đã suy giảm sâu trong những năm gần đây do khủng hoảng kinh tế kéo dài. Ngành du lịch vốn đang nỗ lực phục hồi sau đại dịch nay tiếp tục đứng trước nguy cơ gián đoạn chuỗi vận hành, từ vận chuyển hành khách, hàng hóa đến hoạt động khách sạn.

Trước sức ép năng lượng ngày càng lớn, Chính phủ Cuba đã công bố một loạt biện pháp thắt lưng buộc bụng, trong đó có kế hoạch “dồn” du khách vào một số khách sạn, hạn chế nghiêm ngặt giao thông công cộng, đặc biệt là liên tỉnh, áp dụng tuần làm việc 4 ngày với khu vực nhà nước, rút ngắn thời gian học ở trường và tạm hoãn các ca phẫu thuật không khẩn cấp.

Việc dừng bán xăng bằng peso Cuba và hạn mức bán bằng USD cũng được triển khai, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận chuyển lương thực và hàng hóa thiết yếu.

Tổng thống Miguel Díaz-Canel cảnh báo khủng hoảng nhiên liệu sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới phân phối thực phẩm, buộc nhiều địa phương phải tự xoay xở nguồn cung tại chỗ. Phát ngôn kêu gọi người dân tăng cường “chịu đựng, hy sinh” của lãnh đạo Cuba đã vấp phải phản ứng trái chiều trên mạng xã hội, trong bối cảnh đời sống người dân vốn đã chịu nhiều áp lực vì lạm phát, thiếu hàng hóa và thu nhập suy giảm.

Bất chấp những lời kêu gọi cải cách từ trong và ngoài nước, chính quyền Cuba khẳng định sẵn sàng đối thoại với Mỹ nhưng không chấp nhận thay đổi hệ thống kinh tế - chính trị hiện hành. Trong khi đó, việc bắt giữ những người chỉ trích chính phủ trên mạng xã hội vẫn tiếp diễn, làm dấy lên quan ngại về quyền tự do ngôn luận giữa lúc đời sống kinh tế - xã hội của đảo quốc Caribe đang bước vào giai đoạn khó khăn mới.