Hãng bay cho thuê chuyên cơ của Việt Nam tăng vốn, thay người đại diện

TPO - Cục Hàng không Việt Nam đã đề xuất Bộ Xây dựng cấp lại giấy phép kinh doanh hàng không chung cho Sun Air - hãng bay cho thuê chuyên cơ đầu tiên tại Việt Nam, sau khi doanh nghiệp này tăng vốn lên hơn 900 tỷ đồng và thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Theo hồ sơ gửi cơ quan quản lý, Sun Air đã điều chỉnh vốn điều lệ từ hơn 400 tỷ đồng lên hơn 900 tỷ đồng.

Doanh nghiệp thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật. Hiện nay, người đại diện theo pháp luật của Sun Air là ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Sun Air.

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đánh giá các nội dung điều chỉnh trong hồ sơ của Sun Air phù hợp với quy định pháp luật và phản ánh đúng thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, do đó kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh hàng không chung theo quy định.

Hình ảnh chuyên cơ của Sun Air. Ảnh: SA.

Sun Air là một trong các doanh nghiệp thuộc Sun Group. Việc Sun Air tăng mạnh vốn điều lệ được xem là bước đi nhằm củng cố năng lực tài chính, chuẩn bị cho giai đoạn mở rộng hoạt động trong phân khúc hàng không hạng sang.

Thành lập năm 2021, Sun Air được biết đến là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không chung phân khúc cao cấp đầu tiên tại Việt Nam, tập trung vào mảng quản lý máy bay và cho thuê chuyên cơ riêng.

Không chỉ dừng ở đội bay phản lực thương gia, Sun Air còn phát triển các dịch vụ bay ngắm cảnh bằng thủy phi cơ và trực thăng, phục vụ du khách tham quan những điểm đến nổi tiếng như vịnh Hạ Long, Phú Quốc và một số dự án du lịch lớn trong hệ sinh thái Sun Group.

Trong hoạt động khai thác, Sun Air hiện vận hành các dòng máy bay thương gia hiện đại như Gulfstream G650ER và Gulfstream G700, những mẫu chuyên cơ đường dài hàng đầu thế giới...