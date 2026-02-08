Lý do nhiều người mê trekking

TPO - Ngày nay, giới trẻ không còn bị lôi cuốn với những chuyến nghỉ dưỡng “sang chảnh”, mà thích vào rừng sâu, đối mặt với những con dốc cao, vượt suối, lội rừng để đổi lấy những khoảnh khắc hòa vào thiên nhiên.

Đổi việc nhờ trekking

Trekking là hoạt động du lịch kết hợp thể thao đi bộ đường dài, khám phá thiên nhiên trên các địa hình như núi, rừng, sông suối, đòi hỏi người tham gia có thể lực, kỹ năng và sự chuẩn bị phù hợp.

Với nhiều người, trekking là một khái niệm có phần ngược đời, rằng tại sao lại bỏ tiền và công sức để đi bộ hàng chục cây số, ngủ rừng và ăn uống kham khổ thiếu thốn? Nhưng với anh Lê Văn Vinh (30 tuổi) - trưởng một nhóm trekking ở Đà Nẵng - câu trả lời nằm ở chính những trải nghiệm.

Anh em sinh đôi Lê Văn Vinh và Lê Văn Hiển cùng vượt qua giới hạn của bản thân để lên đến đỉnh núi Putaleng. Ảnh Lê Hiển.

Từng là dân văn phòng chính hiệu với thâm niên ngồi bàn giấy, anh Vinh rơi vào trạng thái uể oải kéo dài. Cuộc hành trình từ Hòa Bắc, đỉnh Bàn Cờ đến những cung đường khắc nghiệt như Thất Đại Cổ Thụ trên đỉnh Sơn Trà (Đà Nẵng), hay đỉnh Putaleng (tỉnh Lai Châu) - “nóc nhà” thứ 3 của Việt Nam đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh. Từ một người làm việc với giấy tờ, giờ đây anh Vinh đã trở thành một trưởng nhóm trekking, dẫn các tour du lịch đi khắp nơi với mọi địa hình.

Chiến thắng của những “đôi chân biếng lười”

Đối với nhiều bạn trẻ việc đi bộ dần trở nên khó khăn hơn vì các tiện ích công cộng ngày càng nhiều và tiện lợi. “Mọi người đa số hiện nay rất ít vận động, đoạn đường 500m cũng cho là quá xa để có thể đi bộ”, bạn Trần Thị Trâm (23 tuổi, thành viên nhóm trekking) cho biết.

Giữa nhịp sống số ngày càng gấp gáp, trekking trở thành lựa chọn để nhiều bạn trẻ rời xa màn hình điện thoại để tìm về với thiên nhiên. “Thay vì bấm điện thoại, em thích vận động tay chân và ngắm nhìn thiên nhiên, chinh phục mục tiêu của bản thân”, bạn Lê Thanh Huyền 19 tuổi, thành viên trong nhóm, chia sẻ.

Nhóm bạn trẻ trekking trên cung đường Sơn Trà. Ảnh: Mỹ Ly.

Nhưng hành trình đi bộ trekking cũng đầy những thách thức. “Khó khăn lớn nhất trong hành trình trekking của mình có lẽ là sức bền. Có lần mình thử sức tại núi Chứa Chan ở tỉnh Đồng Nai, đường đi vô cùng dốc nên mình phải dừng và quay về khi mới chinh phục được nửa đường”, bạn Dương Thị Hồng Thắm (22 tuổi) - thành viên nhóm trekking - nhớ lại và tự coi đó là bài học: “Những cung đường tuy khó khăn nhưng nếu tìm hiểu kỹ các thông tin và rèn luyện thể lực trước, đảm bảo sức khỏe thật tốt thì chuyến đi sẽ trở nên dễ dàng hơn”.

Khoảnh khắc nghỉ mệt của Trâm và bạn mình. Ảnh: Trúc Ly.

Những bước chân trên núi rừng không chỉ giúp rèn luyện thể chất mà còn mang lại khoảng lặng cần thiết để cân bằng cảm xúc và lắng nghe chính mình. Với bạn Lê Văn Bin (19 tuổi), sau một tuần học tập, trekking giúp “xả” năng lượng tiêu cực và hòa mình vào không gian núi rừng.

“Những lần đầu luôn rất khó khăn, nhưng nếu đã vượt qua chính mình thì càng đi càng thích. Đến nay, gần như tuần nào mình cũng tham gia để được vận động, tận hưởng thiên nhiên và kết bạn với nhiều người. Cảm giác được sống chậm và sống sâu hơn một chút”, Bin chia sẻ.

Nhóm trekking chinh phục vẻ đẹp hoang sơ của Nhất Lâm Thủy Trang Trà trên đỉnh Sơn Trà - được mệnh danh là "Amazon giữa lòng Đà Nẵng". Ảnh: Lê Văn Vinh.

Giữa rừng già, khi chiếc điện thoại mất sóng nhường chỗ cho những đoạn dốc vắt kiệt sức bình sinh, con người ta mới bắt đầu chạm được vào nhau. Ở đó không có thuật toán nào gợi ý, chỉ có những cái nắm tay của những người bạn giúp nhau bước qua cơn mệt mỏi. Sau mỗi hành trình, thứ họ mang về không chỉ là những tấm ảnh đẹp, mà là một bản lĩnh mới dám bước đi, dám vượt qua rào cản của bản thân.

Cùng với nhu cầu trải nghiệm, sự phát triển của các cộng đồng trekking trên mạng xã hội đã góp phần thúc đẩy xu hướng này lan rộng trong giới trẻ. Từ những nhóm nhỏ ban đầu, các fanpage, hội nhóm trekking dần hình thành, thu hút không chỉ người dân địa phương mà còn cả du khách ngoại tỉnh và người nước ngoài cùng tham gia. Thông tin về cung đường, thời gian, mức độ khó hay kinh nghiệm leo núi được chia sẻ thường xuyên, giúp người mới dễ dàng tiếp cận bộ môn này...