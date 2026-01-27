Liên tục giải cứu du khách gặp nạn khi leo núi Bà Đen

TPO - Những ngày gần đây, lực lượng cứu hộ tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh) liên tục giải cứu nhiều du khách, phượt thủ gặp nạn, té ngã hoặc lạc đường khi leo núi.

Theo Ban Quản lý (BQL) Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh, những ngày gần đây, lực lượng cứu hộ liên tục tiếp nhận và hỗ trợ nhiều trường hợp du khách, phượt thủ bị té ngã, gặp tai nạn hoặc lạc đường trong quá trình chinh phục các cung đường leo núi hiểm trở. Phần lớn các sự cố xảy ra do du khách đi vào những cung đường nguy hiểm.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ nhiều phượt thủ gặp tai nạn trong quá trình chinh phục các cung đường leo núi hiểm trở.

Để đảm bảo an toàn cho du khách, Ban Quản lý khuyến cáo người dân và du khách chỉ được leo núi theo đường cột điện, trong khung giờ từ 5h-11h, đồng thời bắt buộc đăng ký tại chốt kiểm soát trước khi xuất phát.

"Tuyệt đối không tự ý leo hay khám phá các cung đường khác để tránh rủi ro lạc đường hoặc gặp địa hình nguy hiểm", BQL Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen khuyến cáo.

BQL Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen cũng đặc biệt cảnh báo nguy cơ mất an toàn tại các khu vực hạ tầng kỹ thuật như đường ống dẫn nước, hệ thống điện, viễn thông lên đỉnh núi.

Trong điều kiện rừng núi ẩm ướt, nguy cơ rò rỉ điện có thể gây điện giật. Thực tế đã ghi nhận tình trạng một số du khách leo trèo, đứng trên hộp điện, ống nước, gây mất an toàn và ảnh hưởng đến mỹ quan khu du lịch.

Bên cạnh đó, du khách cần chủ động chuẩn bị trang thiết bị phù hợp, đặc biệt là giày leo núi chuyên dụng có độ bám tốt, tìm hiểu kỹ lộ trình, mang đủ nước uống và đảm bảo sức khỏe trước khi tham gia hành trình. Việc theo dõi sát diễn biến thời tiết cũng được khuyến cáo, bởi các yếu tố như mưa lớn, sương mù dày hoặc thời tiết xấu có thể gây trơn trượt, mất phương hướng và tiềm ẩn nguy hiểm.

Du khách du lịch núi Bà Đen Tết Ất Tỵ 2025

Ngoài vấn đề an toàn, Ban Quản lý yêu cầu du khách ứng xử văn minh khi tham quan, leo núi. Không hái trái cây của người dân đang canh tác, không xả rác bừa bãi, không sử dụng các chất cấm hay vật dụng dễ gây cháy nổ. Đặc biệt, hành vi đốt lửa trại hoặc sử dụng lửa trong rừng tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

BQL Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen nhìn nhận, việc tuân thủ các quy định không chỉ giúp du khách có chuyến đi an toàn, trọn vẹn mà còn góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác quản lý, cứu hộ, kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

Hoạt động leo núi Bà Đen chính thức được mở lại từ ngày 12/12/2025, sau hơn hai tháng tạm dừng do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi và nguy cơ sạt lở trong mùa mưa.

Với độ cao khoảng 986 m, núi Bà Đen từ lâu là điểm đến quen thuộc của người yêu thích rèn luyện thể lực đến từ TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận. Thời gian chinh phục đỉnh núi theo tuyến Cột Điện thường kéo dài từ 4h-6h, tùy theo thể lực và điều kiện thời tiết.

Đối với du khách không tham gia leo núi, hệ thống cáp treo là phương án thuận tiện để tham quan và chiêm ngưỡng tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72m, nặng 170 tấn bằng đồng đỏ, được xem là tượng Phật Bà cao nhất Đông Nam Á.