Sơn La: Cảnh tượng 'độc nhất vô nhị' ở điểm check-in cao nhất Mộc Châu

TPO - Từ sáng sớm đến chiều muộn, đỉnh Mu Náu tấp nập du khách tìm về săn mây và lưu giữ những khoảnh khắc đặc trưng của Tây Bắc. Tại điểm check-in cao nhất Mộc Châu, du khách có thể nhâm nhi ly cà phê giữa mây ngàn và đợi hoàng hôn buông xuống.