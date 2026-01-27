Cảnh tượng 'độc nhất vô nhị' ở điểm check-in cao nhất Mộc Châu

TPO - Từ sáng sớm đến chiều muộn, đỉnh Mu Náu tấp nập du khách tìm về săn mây và lưu giữ những khoảnh khắc đặc trưng của Tây Bắc. Tại điểm check-in cao nhất Mộc Châu, du khách có thể nhâm nhi ly cà phê giữa mây ngàn và đợi hoàng hôn buông xuống.
Nằm ở độ cao tách biệt, đỉnh Mu Náu sở hữu tầm nhìn không giới hạn ra những dãy núi trùng điệp và thung lũng sâu của cao nguyên Mộc Châu.
Một nhóm du khách đến từ Thanh Hóa cho biết đã di chuyển từ tối hôm trước để kịp săn mây. “Chúng tôi xem ảnh trên mạng khá lâu nên quyết định đến thử. Thực tế còn đẹp hơn tưởng tượng, mây dày và trôi rất chậm, đứng trên cao nhìn xuống thấy choáng ngợp”.
Theo ghi nhận, vào các ngày cuối tuần, điểm săn mây này đón hàng trăm lượt khách. Dù lượng người đông vào giờ cao điểm, không gian trên đỉnh núi vẫn giữ được nét thoáng đãng, thiên nhiên là yếu tố chính tạo nên sức hút.