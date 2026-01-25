Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Vĩnh Long:

Nhếch nhác khu du lịch Ba Động nổi tiếng

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao các sở ngành liên quan và UBND phường Trường Long Hòa khẩn trương kiểm tra, rà soát nội dung liên quan đến tình hình công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan tại khu du lịch Ba Động.

Ngày 25/1, Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long phát đi chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh này liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan khu vực biển Ba Động, sau khi có phản ánh tình trạng nhếch nhác, nhiều rác thải gây ô nhiễm môi trường tại đây.

vl.jpg
Rác tràn khắp bờ biển Ba Động.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND phường Trường Long Hòa khẩn trương kiểm tra, rà soát nội dung liên quan đến tình hình công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan tại khu du lịch Ba Động.

Các đơn vị trao đổi thống nhất, có phương án xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định; đảm bảo thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải (bao gồm rác thải trôi dạt vào bờ, rác thải dân sinh…), xây dựng, giữ gìn cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp tại khu vực. Kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Biển Ba Động là điểm du lịch nổi tiếng thuộc xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh trước đây (nay là phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long); cách trung tâm thành phố Trà Vinh cũ khoảng 50km và cách trung tâm tỉnh Vĩnh Long khoảng 120km.

Dưới đây là một số hình ảnh về bãi biển Ba Động PV Tiền Phong ghi nhận:

vl2.jpg
Các lực lượng triển khai công tác làm sạch biển Ba Động.
vl4.jpg
vl.png
vl7.jpg
Bờ biển là khu vực bãi bồi, mùa gió chướng thường có rác trôi dạt vào bờ.
tp-bien-3.jpg
tp-bien-4.jpg
Vùng biển Đông ven bờ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long là vùng biển phù sa do nhiều cửa sông lớn nhỏ đổ ra nên phần lớn là bãi bùn, nước không trong. Biển Ba Động là khu vực hiếm hoi trong khu vực có bãi cát dài hơn 10km. Do độ dốc thoai thoải, khi thủy triều xuống, bãi cát phơi ra hàng trăm mét từ bờ xuống tới mép nước.
tp-bien-2.jpg
tp-bien.jpg
Theo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Vĩnh Long định hướng xây dựng các tuyến du lịch liên hoàn, kết nối 3 sản phẩm du lịch đặc trưng, trong đó có tuyến du lịch biển - nghỉ dưỡng - năng lượng sạch phát triển dọc theo tuyến đường ven biển, kết nối khu du lịch biển Ba Động với các bãi biển Thạnh Phú, Ba Tri (tỉnh Bến Tre cũ), hình thành các khu nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch thể thao biển và kết hợp các tour tham quan các cánh đồng điện gió.
Cảnh Kỳ
#Ba Động #bảo vệ môi trường #du lịch biển #Trà Vinh #Vĩnh Long #quản lý rác thải

Xem thêm

Cùng chuyên mục