Hàng không - Du lịch

Google News

Phương án xử lý loạt công trình ở bãi biển Sầm Sơn hư hỏng

Phạm Trường

TPO - Trước tình trạng nhiều công trình ở bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa xuống cấp, hư hỏng, UBND tỉnh này đã phê duyệt phương án xử lý và giao địa phương quản lý, sử dụng hiệu quả.

Ông Lê Quang Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - mới đây đã ký quyết định phê duyệt phương án xử lý các công trình thuộc dự án không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, thành phố Sầm Sơn cũ (nay là phường Sầm Sơn).

Đây là những công trình do Tập đoàn FLC đầu tư xây dựng và chuyển giao cho địa phương cách đây 4 năm, đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

tp-5.jpg
Các Hubway xuống cấp, nhiều hạng mục hư hỏng.

Theo kết quả rà soát, ngành chức năng Thanh Hóa xác định giá trị tài sản hiện tại của các công trình này là gần 60 tỷ đồng. Trong đó, các Hubway, khu tắm tráng và khu vui chơi trẻ em có giá trị gần 40 tỷ đồng; các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật khác có giá trị 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến nay có nhiều hạng mục công trình đang xuống cấp, gạch lát nền xuống cấp, trám vá nhiều chỗ; nhà vệ sinh hư hỏng nghiêm trọng; cửa bị hỏng khóa, gãy bản lề, sơn ngoài bong tróc, bám bẩn...

Để đảm bảo các công trình hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, hướng dẫn UBND phường Sầm Sơn tiếp nhận, quản lý và khai thác, sử dụng tài sản công đúng quy định pháp luật.

tp-4.jpg
tp-10.jpg
tp-9.jpg
tp-7.jpg
Phường Sầm Sơn được giao quản lý, sử dụng các tài sản này hiệu quả hơn.

UBND phường Sầm Sơn có trách nhiệm hạch toán tăng tài sản, tổ chức quản lý, sử dụng tài sản hiệu quả.

Trước đó, Tiền Phong phản ánh, dọc bãi biển phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa hiện có nhiều khu Hubway cùng tắm tráng bị xuống cấp, hư hỏng. Đặc biệt, một số công trình do không sử dụng, bỏ hoang thời gian dài cùng ảnh hưởng của thiên tai càng hư hỏng nghiêm trọng song không được sửa chữa.

Lãnh đạo phường Sầm Sơn sau đó xin ý kiến UBND tỉnh để tổ chức đấu thầu, khai thác và sử dụng các công trình này một cách hiệu quả, chuyên nghiệp hơn.

Phạm Trường
