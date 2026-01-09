Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lý do tháo dỡ 5 công trình 'bàn tay khổng lồ' ở bãi biển nổi tiếng Thanh Hóa

Phạm Trường
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Để đảm bảo an toàn cho du khách tắm ở biển Hải Tiến (Thanh Hóa) và cũng để trả lại không gian thông thoáng, khi các công trình "bàn tay khổng lồ" bị sóng xô ngã, ngành chức năng địa phương đã tiến hành tháo dỡ.

Ngày 8/1, lãnh đạo UBND xã Hoằng Thanh (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, địa phương đã hoàn tất việc di dời 5 công trình “bàn tay khổng lồ” tại biển Hải Tiến, sau khi hạng mục này bị sóng biển xô nghiêng trong đợt bão năm 2025 vừa qua.

1000020085.jpg
Ngành chức năng địa phương tháo dỡ, di dời những "cánh tay khổng lồ" ở biển Hải Tiến.

Việc tháo dỡ, di dời các hạng mục công trình này nhằm trả lại không gian cho bãi biển, đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển.

Trước đó, hai đợt bão số 5 và số 10 đổ bộ vào Thanh Hóa trong các tháng cuối năm 2025 đã gây mưa lớn, sóng mạnh, khiến công trình các “ bàn tay khổng lồ” (trong đó có 1 bàn tay thuộc xã Hoằng Tiến và 4 bàn tay thuộc xã Hoằng Thanh) bị xô nghiêng, không còn giữ được hiện trạng ban đầu.

1000020084.jpg
Đợt bão năm 2025 quật nghiêng các hạng mục công trình.

Các tượng cánh tay này bị bật đế, nghiêng từ 30–40 độ, tạo thành các “hàm ếch” tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, có thể gây tai nạn cho người dân và du khách khi đi dạo hoặc tắm biển.

Đây là những công trình được UBND huyện Hoằng Hóa (cũ) xây dựng vào tháng 3/2023, trong quá trình thực hiện dự án sửa chữa, chỉnh trang không gian tuyến đường ven biển Khu du lịch Hải Tiến, với tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ đồng.

Các “bàn tay” là hạng mục chòi canh nhằm quan sát hoạt động tắm biển của du khách, kịp thời hỗ trợ khi xảy ra sự cố. Công trình đồng thời được kỳ vọng tạo điểm nhấn cảnh quan mới lạ, phục vụ nhu cầu chụp ảnh, check-in của du khách.

1000020083.jpg
Cánh tay ngả nghiêng ở biển Hải Tiến trước khi được di dời.

Quá trình xây dựng “bàn tay khổng lồ” dọc bờ biển Hải Tiến đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng đây là nỗ lực nhằm tạo điểm nhấn cho bãi biển, trong khi nhiều ý kiến khác nhận xét công trình chưa phù hợp với không gian chung.

Cùng với đó, “các bàn tay” có phần chân đế rất lớn. Vào những ngày hè, khi mực nước biển dâng cao sát bờ kè, các chân đế bê-tông bị chìm sâu trong nước, khiến người tắm biển khó quan sát, dễ va chạm, nguy cơ mất an toàn.

Phạm Trường
#Hải Tiến #bãi biển #Thanh Hóa #bàn tay khổng lồ #an toàn du khách #công trình biển

