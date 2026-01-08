Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Lào Cai: Nhân viên y tế bị điều chuyển làm hành chính vì ngồi chuyện phiếm trong giờ làm việc

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một nhân viên Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai bị phản ánh về thái độ phục vụ không đúng mực đã bị kỷ luật và điều chuyển về Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

Trước đó, ngày 6/1, trên mạng xã hội lan truyền phản ánh của một phụ huynh đưa con đến khám tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai. Theo nội dung chia sẻ, trong lúc bệnh nhân chờ đến lượt chụp chiếu, một số nhân viên y tế trong phòng chụp bị cho là ngồi “tám chuyện”, gây bức xúc cho người dân. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, nhận được nhiều ý kiến không hài lòng về thái độ phục vụ.

Chiều 8/1, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai xác nhận, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội là nhân viên thuộc Khoa Chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị đã tổ chức xác minh, họp Hội đồng và quyết định hình thức xử lý. Kết quả nhân viên y tế vi phạm đã được chuyển về công tác tại Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

nhan-ven-y-t-2512.png
Nhân viên y tế ngồi tám chuyện trong khi bệnh nhân ngồi chờ. Ảnh: Chụp màn hình.

Đối với tập thể khoa để xảy ra sự việc, bệnh viện đã có văn bản nhắc nhở, yêu cầu nghiêm túc chấn chỉnh tinh thần, thái độ làm việc, nâng cao trách nhiệm phục vụ người bệnh.

Lãnh đạo bệnh viện khẳng định quan điểm không dung túng các hành vi thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử với người bệnh và người nhà người bệnh. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường đào tạo, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân.

Thành Đạt
#Thái độ phục vụ y tế #Xử lý sai phạm nhân viên #Chấn chỉnh tác phong làm việc #Phản ánh của người dân #Quy tắc ứng xử trong bệnh viện #Xây dựng hình ảnh bệnh viện #Bệnh viện Sản - Nhi Lào Cai #Quản lý nhân sự y tế #Nâng cao chất lượng dịch vụ #Phản ứng cộng đồng đối với y tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục