Lào Cai: Nhân viên y tế bị điều chuyển làm hành chính vì ngồi chuyện phiếm trong giờ làm việc

TPO - Một nhân viên Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai bị phản ánh về thái độ phục vụ không đúng mực đã bị kỷ luật và điều chuyển về Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

Trước đó, ngày 6/1, trên mạng xã hội lan truyền phản ánh của một phụ huynh đưa con đến khám tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai. Theo nội dung chia sẻ, trong lúc bệnh nhân chờ đến lượt chụp chiếu, một số nhân viên y tế trong phòng chụp bị cho là ngồi “tám chuyện”, gây bức xúc cho người dân. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, nhận được nhiều ý kiến không hài lòng về thái độ phục vụ.

Chiều 8/1, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai xác nhận, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội là nhân viên thuộc Khoa Chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, đơn vị đã tổ chức xác minh, họp Hội đồng và quyết định hình thức xử lý. Kết quả nhân viên y tế vi phạm đã được chuyển về công tác tại Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

Nhân viên y tế ngồi tám chuyện trong khi bệnh nhân ngồi chờ. Ảnh: Chụp màn hình.

Đối với tập thể khoa để xảy ra sự việc, bệnh viện đã có văn bản nhắc nhở, yêu cầu nghiêm túc chấn chỉnh tinh thần, thái độ làm việc, nâng cao trách nhiệm phục vụ người bệnh.

Lãnh đạo bệnh viện khẳng định quan điểm không dung túng các hành vi thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử với người bệnh và người nhà người bệnh. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường đào tạo, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân.