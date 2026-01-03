Mới nhất về quy định phụ cấp ưu đãi nghề dành cho nhân viên y tế

Từ ngày 1/1/2026, nhân viên y tế như bác sĩ y khoa, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 khi được tuyển dụng và một số trường hợp được hưởng 100% phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định tại Nghị quyết 261 của Quốc hội.

Nghị quyết 261 năm 2025 của Quốc hội đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, trong đó quy định nhiều cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho nhân viên y tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân.

Theo đó, bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng cho đến khi có quy định mới về tiền lương.

Cùng với đó, nhân viên y tế được hưởng 100% phụ cấp ưu đãi nghề nếu thuộc trường hợp: Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế thuộc lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh;

Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng đối với khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Nhân viên y tế hưởng tối thiểu 70% nếu không thuộc trường hợp trên.

Tạo điều kiện trong tuyển dụng nhân viên y tế

Không áp dụng điều kiện về thời gian công tác theo quy định của pháp luật về viên chức khi tiếp nhận người vào làm viên chức tại trạm y tế cấp xã nếu đáp ứng các điều kiện như:

Có giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận. Cam kết bằng văn bản về làm việc tại trạm y tế cấp xã ít nhất 5 năm; Người được tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định trên không làm đủ 5 năm thì bị buộc thôi việc theo quy định của pháp luật về viên chức; Ưu tiên về đất đai, thuế, tài chính trong lĩnh vực y tế

Cũng tại Nghị quyết 261 quy định việc HĐND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt mà không phải chờ đến kỳ điều chỉnh tiếp theo để sử dụng cho các dự án đầu tư trong lĩnh vực y tế. Việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với các dự án này được thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn do Chính phủ quy định.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ưu tiên bố trí đủ quỹ đất cho hệ thống y tế trong quy hoạch tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Ưu tiên bố trí quỹ đất do cơ quan, tổ chức của nhà nước được giao quản lý, trụ sở công dôi dư để thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực y tế. Cho phép tổ chức, cá nhân thuê trụ sở công dôi dư và công trình thuộc sở hữu nhà nước để hoạt động y tế.

Nghị quyết này còn cho phép sử dụng đất ở, đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp không phải là công trình y tế, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp vào mục đích y tế không phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng sang loại đất sử dụng cho mục đích y tế được hưởng chính sách không thu tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất, tiền thuế sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, Quốc hội cho miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở y tế công lập, cơ sở y tế tư nhân hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.