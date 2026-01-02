Suýt mất mạng vì giác hơi để... thải độc

TPO - Một phụ nữ ở tỉnh Vĩnh Long nghe người quen giới thiệu phương pháp chích lể - giác hơi hút máu nhằm giúp giảm đau nhức, thải độc, sau khi làm xong bị chóng mặt và ngất xỉu do gặp biến chứng.

Bà H.T.H.L. (48 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) có tiền sử đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp. Theo người nhà, trước khi nhập viện, bà L. đã thực hiện chích lể da kết hợp giác hơi hút máu để giảm đau nhức theo lời đồn.

Sau khi thực hiện, bà L. xuất hiện các triệu chứng bất thường như chóng mặt, mệt nhiều, có thời điểm bị ngất, kèm theo đường huyết tăng cao, đau ngực, khó thở, tê tay chân nên được đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cấp cứu.

Bác sĩ điều trị cho bà L..

Bà L. cho biết, nghe người quen giới thiệu phương pháp chích lể - giác hơi hút máu có thể giúp giảm đau nhức, thải độc nên làm theo, không nghĩ sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Sau khi thực hiện thì tôi bị chóng mặt, mệt nhiều và ngất xỉu.

Các bác sĩ ghi nhận nhiều tổn thương da dạng chấm xuất huyết do kim đâm, rải rác vùng mặt, cổ và ngực. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán thiếu máu mức độ nặng trên nền đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp phải nhập viện điều trị.

BS.CKI Nguyễn Thị Như Ý - Khoa Tổng hợp, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, chích lể - giác hơi hút máu nếu thực hiện không đúng cách, không kiểm soát lượng máu lấy ra hoặc không đảm bảo vô trùng có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.