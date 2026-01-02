Nhân viên văn phòng đột quỵ khi đang chơi cầu lông

TPO - Buổi chơi thể thao nâng cao thể lực bỗng trở thành khoảnh khắc sinh tử với nam nhân viên văn phòng 32 tuổi tại TP.HCM. Trường hợp ngừng tim ngoại viện do viêm cơ tim tối cấp dẫn tới đột quỵ vừa được Bệnh viện Nhân dân Gia Định cứu sống.

Ngày 2/1, Thạc sĩ – bác sĩ Võ Văn Trắng, khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết vừa điều trị thành công trường hợp ngừng tim ngoại viện do viêm cơ tim tối cấp cho anh L.V.H. (32 tuổi), nhân viên văn phòng, ngụ phường Bình Trưng, TP.HCM. Nhờ kích hoạt báo động đỏ liên viện và triển khai hồi sức tim phổi, kết hợp hỗ trợ tuần hoàn kịp thời với V-A ECMO, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và hồi phục gần như hoàn toàn sau 7 ngày điều trị tích cực.

Theo người nhà, anh H. có lối sống được xem là “chuẩn khỏe mạnh” khi không hút thuốc, không ghi nhận bệnh tim mạch trước đây và duy trì thói quen tập thể thao khoảng 2 giờ mỗi ngày. Buổi sáng trước khi rơi vào nguy kịch, anh cùng đồng nghiệp chơi cầu lông tại một sân tập ở phường An Khánh. Khi đang chơi được khoảng 30 phút, anh bất ngờ xuất hiện cảm giác hồi hộp, choáng váng, khó thở, đau dữ dội vùng ngực rồi nhanh chóng mất ý thức, ngã quỵ ngay trên sân.

Trước khi rơi vào nguy kịch, bệnh nhân có lối sống lành mạnh và không có bệnh lý nền

Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện gần nhất trong tình trạng nguy kịch. Tại đây, anh rơi vào ngưng tuần hoàn, được chẩn đoán rối loạn nhịp thất và lập tức hồi sinh tim phổi. Nhận định người bệnh đang trong tình trạng nguy cấp, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ liên viện với Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Chỉ sau khoảng 15 phút, bệnh nhân được chuyển đến khoa Cấp cứu với ê kíp ECMO của khoa Hồi sức tim mạch đã sẵn sàng.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ vừa xử trí rối loạn nhịp thất, vừa khẩn trương can thiệp ECMO cấp cứu để hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp. Trong vòng 48 giờ hồi sức chuyên sâu sau ngừng tim, bệnh nhân được kiểm soát thân nhiệt, sử dụng corticosteroid liều cao do nghi ngờ viêm cơ tim cấp do vi rút, đồng thời lọc máu liên tục.

Diễn tiến tích cực rõ rệt khi anh H. tỉnh táo hoàn toàn, không còn rối loạn nhịp thất, chức năng tim hồi phục tốt và có thể ngừng ECMO. Sau 7 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe gần như ổn định hoàn toàn, đủ điều kiện xuất viện. Kết quả chụp cộng hưởng từ tim sau đó xác định tình trạng viêm cấp tính trong cơ tim và màng ngoài tim, phù hợp với chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp.

Chia sẻ sau khi hồi phục, anh H. cho biết vẫn còn ám ảnh khi nhớ lại khoảnh khắc ngã quỵ giữa sân cầu lông. “Khi chơi thể thao, nếu xuất hiện các dấu hiệu mệt hay đau, nên dừng lại và đến bệnh viện thăm khám, không nên cố gắng quá sức và không được chủ quan với sức khỏe của mình. Tôi thật sự biết ơn các y bác sĩ đã cứu sống tôi”, anh nói.

Nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ đã giúp người bệnh vượt qua nguy kịch, sức khỏe bình phục tốt

BS Võ Văn Trắng cho biết, viêm cơ tim cấp do vi rút thường gặp vào các tháng thời tiết trở lạnh hoặc mùa mưa ở Việt Nam. Bệnh dễ bị bỏ sót vì triệu chứng ban đầu khá mơ hồ, giống cảm cúm hoặc viêm dạ dày, viêm ruột, khiến nhiều người trẻ chủ quan.

Ngoài các biểu hiện hô hấp hay tiêu hóa, viêm cơ tim cấp còn gây triệu chứng tim mạch như đau ngực (chiếm hơn 80%), khó thở (20–50%), hồi hộp, đánh trống ngực. Một tỷ lệ nhỏ có thể diễn tiến thành viêm cơ tim tối cấp, gây rối loạn nhịp nguy hiểm, tụt huyết áp do suy chức năng co bóp cơ tim và dẫn đến đột tử nếu không được xử trí kịp thời. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp viêm cơ tim tối cấp có khả năng hồi phục nhanh trong khoảng một tuần nếu được hỗ trợ tuần hoàn cơ học đúng thời điểm.

Chia sẻ thêm về ca bệnh trên, BS Nguyễn Thanh Thảo, khoa Hồi sức Tim mạch, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cho rằng, không phải người bệnh nào cũng may mắn được phát hiện sớm và cấp cứu kịp thời như trường hợp này. Với hình ảnh viêm lan tỏa trên cộng hưởng từ tim, người bệnh cần được theo dõi sát, tầm soát các đột biến gene liên quan đến bệnh cơ tim và cân nhắc sinh thiết cơ tim nếu tình trạng viêm kéo dài. Đặc biệt, bệnh nhân cần hạn chế gắng sức trong ít nhất 3 tháng đầu để tránh nguy cơ rối loạn nhịp tái phát và đột tử.