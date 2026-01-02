Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Quảng Ninh bàn giao 55 trạm y tế về xã, phường, đặc khu

Hoàng Dương
TPO - Từ 1/1/2026, toàn bộ 55 Trạm Y tế và 92 điểm Trạm Y tế xã, phường, đặc khu của Quảng Ninh được bàn giao nguyên trạng từ Sở Y tế về UBND cấp xã quản lý trực tiếp.

Thực hiện Quyết định số 5006/QĐ, UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh, kể từ ngày 1/1/2026, toàn bộ 55 Trạm Y tế và 92 điểm Trạm Y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh được Sở Y tế bàn giao nguyên trạng về UBND các xã, phường, đặc khu quản lý.

81401.jpg
Sở Y tế và UBND các xã, phường, đặc khu của Quảng Ninh ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng các Trạm Y tế.

Nội dung bàn giao bao gồm biên chế viên chức được giao năm 2025, số viên chức và lao động hợp đồng hiện có, cùng các nội dung liên quan về tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu và danh mục nhiệm vụ chuyên môn đang triển khai tại cơ sở.

Sau khi tiếp nhận, UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp, toàn diện các Trạm Y tế trên địa bàn, bảo đảm điều kiện hoạt động ổn định, hiệu quả, không để gián đoạn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Cùng với đó, địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong công tác chuyên môn, y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh và triển khai các chương trình y tế trên địa bàn.

Về phía ngành Y tế, Sở Y tế tiếp tục thực hiện chức năng quản lý chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ và giám sát kỹ thuật đối với mạng lưới y tế cơ sở. Đồng thời, Sở Y tế phối hợp với các địa phương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, tổ chức triển khai các chương trình y tế và tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Việc bàn giao nguyên trạng trạm y tế về cấp xã quản lý được kỳ vọng góp phần tăng tính chủ động của địa phương trong tổ chức nhân lực, bảo đảm điều kiện vận hành, xử lý nhanh các yêu cầu y tế phát sinh tại cơ sở, qua đó nâng hiệu quả phối hợp giữa quản lý hành chính địa bàn và quản lý chuyên môn của ngành Y tế.

