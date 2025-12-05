Tiếp tục hỗ trợ khôi phục trường học và trạm y tế tại Lào Cai sau bão lũ

TPO - Lào Cai chịu thiệt hại hơn 2.750 tỷ đồng trong bão số 10 và 11 vừa qua. Thời gian qua, Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup và Báo Tiền Phong đã có nhiều hoạt động chia sẻ với người dân Lào Cai. Ngày 4/12, Quỹ Thiện Tâm tiếp tục phối hợp với Báo Tiền Phong và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai trao tặng 350 triệu đồng để khắc phục thiệt hại tại các trường học, trạm y tế trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đoàn công tác của Báo Tiền Phong và Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Lào Cai đã thay mặt Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện chương trình tại điểm Trường Mầm non xã Việt Hồng (tỉnh Lào Cai). Đại diện Báo Tiền Phong có bà Trần Thu Hà, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính và các cán bộ từ toà soạn Báo Tiền Phong, Văn phòng Báo Tiền Phong tại Khu vực Tây Bắc. Đại diện Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Lào Cai có ông Phạm Hồng Hải, Trưởng ban Công tác xã hội và Chăm sóc sức khoẻ cùng các cán bộ văn phòng Hội.

Trường Mầm non Việt Hồng có 2 điểm trường. Trong đó, điểm trường Bản Din là nơi chịu thiệt hại nặng nề. Cơ sở vật chất và nhiều thiết bị dạy học bị hư hỏng, nền đất sụt lún, tường rào bị đổ sập. Tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 250 triệu đồng.

Đoàn công tác chia sẻ những mất mát của Trường Mầm non Việt Hồng.

Cô Trần Thanh Tính, Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt Hồng cho biết, vào ngày 29/9, mưa to kéo dài kèm lũ quét bất ngờ tràn xuống đã khiến nhiều hạng mục của điểm trường Bản Din bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó, tường rào bao quanh điểm trường vẫn chưa có kinh phí khôi phục. “Người dân có ruộng cạnh khu vực này cũng đang mong nhà trường sớm khắc phục để họ tiếp tục sản xuất. Tuy nhiên, kinh phí hạn chế nên nhà trường chưa thể thực hiện được”, cô Tính nói.

Tường rào bị đổ, nền đất sụt lún tại Trường Mầm non Việt Hồng.

Cô Tính bày tỏ sự cảm kích sâu sắc khi nhận được sự quan tâm từ lãnh đạo địa phương cùng sự hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm, Báo Tiền Phong và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai. “Nguồn hỗ trợ này thực sự rất quý báu. Chúng tôi có thêm điều kiện để khắc phục hậu quả, sớm ổn định cơ sở vật chất, giúp giáo viên và học sinh yên tâm công tác và học tập trở lại”, cô Tính chia sẻ.

Tại chương trình, Quỹ Thiện Tâm thông qua Báo Tiền Phong và Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Lào Cai đã trao kinh phí ủng hộ cho các điểm trường và trạm y tế. Cụ thể: Điểm trường Bản Din (Trường Mầm non Việt Hồng) nhận hỗ trợ 50 triệu đồng; Trạm Y tế xã Việt Hồng nhận 100 triệu đồng; Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng và Trường Tiểu học Hòa Mạc (xã Văn Bàn) mỗi trường 50 triệu đồng; Trường Mầm non Khánh Yên Thượng (xã Văn Bàn) nhận 100 triệu đồng. Tổng giá trị hỗ trợ trong đợt này là 350 triệu đồng.

Quang cảnh buổi trao quà từ Quỹ Thiện tâm thông qua Báo Tiền Phong.

Trước đó, ngay trong đợt bão lũ, trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Quỹ Thiện Tâm đã hỗ trợ 82 hộ gia đình có nhà bị sập, hư hỏng và thiệt hại do thiên tai với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng; đồng thời hỗ trợ 700 triệu đồng cho thân nhân các trường hợp thiệt mạng. Tổng mức hỗ trợ lên tới 3,74 tỷ đồng.

Bà Trần Thu Hà, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Báo Tiền Phong phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, bà Trần Thu Hà, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Báo Tiền Phong nhấn mạnh: “Thiệt hại do cơn bão số 10, số 11 và các cơn bão sau đó như số 13, 15 lan rộng khắp cả nước. Trước những mất mát ấy, chúng ta đã chứng kiến tình yêu thương và sự sẻ chia của cộng đồng, của xã hội, của chính quyền và các nhà hảo tâm cùng chung tay góp sức. Với vai trò là cơ quan truyền thông, chúng tôi thấy niềm tin của xã hội, niềm tin về đất nước, về dân tộc và về con người Việt Nam, vẫn được duy trì và bền vững. Theo tôi, giá trị lớn nhất hôm nay không phải là số tiền quy đổi ra vật chất của món quà, mà là việc chúng ta ở bên nhau lúc khó khăn, và chia sẻ cùng nhau lúc vui vẻ. Đó mới là điều quan trọng”.

Các đại biểu và các em học sinh có mặt tại buổi trao quà.

Bà Hà cho rằng, hành động hôm nay còn là một thông điệp giáo dục cho thế hệ trẻ. “Chúng tôi muốn lan tỏa và xây dựng những giá trị ấy cho thế hệ các em nhỏ đang ngồi ở đây. Mong rằng các em sẽ tiếp thu, phát huy và làm tốt hơn nữa. Đó không chỉ là trách nhiệm của các thầy cô mà là trách nhiệm của toàn xã hội, của những người lớn, nhằm truyền lại cho thế hệ sau những giá trị mà cha ông đã dày công vun đắp”, bà Trần Thu Hà nói.

Phát biểu đáp từ, ông Đào Trọng Hai, Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hồng cho biết, bão lũ đã gây thiệt hại nặng trên địa bàn, nhiều công trình dân sinh, ruộng vườn và cơ sở sản xuất bị vùi lấp, một số điểm bị khoét sâu, việc khắc phục gặp nhiều khó khăn. Trường học, trạm y tế, đường giao thông và kênh mương đều bị ảnh hưởng, đặc biệt trạm y tế và điểm trường mầm non nằm trong vùng ngập sâu.

Ông Đào Trọng Hai, Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hồng phát biểu tại buổi trao quà.

Theo ông Hai, dù xã đã phối hợp các cơ quan chuyên môn khảo sát, thống kê nhưng nguồn lực hạn chế nên nhiều hạng mục chưa thể sửa chữa ngay. Sự hỗ trợ kịp thời từ Quỹ Thiện Tâm, Báo Tiền Phong và Hội Chữ thập đỏ tỉnh giúp địa phương có thêm điều kiện khắc phục hậu quả. Ông khẳng định xã sẽ sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, minh bạch và hiệu quả, đồng thời bày tỏ tin tưởng địa phương sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Dưới đây là các hình ảnh tại chương trình:

Quỹ Thiện Tâm thông qua Báo Tiền Phong và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai trao tặng kinh phí cho Trường Mầm non Việt Hồng.

Trao tặng kinh phí cho trạm Y tế xã Việt Hồng.

Trao tặng kinh phí cho trường Tiểu học Khánh Yên Thượng (xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai).

Trao tặng kinh phí của Quỹ Thiện Tâm cho Trường Tiểu học Hòa Mạc (xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai).