Thông tin mới nhất vụ cán bộ xã làm mất 45 sổ đỏ của người dân ở Bắc Ninh

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đề nghị UBND phường Bồng Lai rà soát chính xác các trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) bị mất và hoàn thiện hồ sơ cấp lại.

Liên quan vụ việc cán bộ UBND xã Bồng Lai, thị xã Quế Võ cũ, nay là phường Bồng Lai (tỉnh Bắc Ninh) làm mất 45 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của người dân tại khu phố Vũ Dương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã hướng dẫn UBND phường Bồng Lai về việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Cán bộ xã Bồng Lai (cũ) làm mất 45 sổ đỏ của người dân. Ảnh: M.H

Theo đó, sau khi nhận được phản ánh của cơ quan báo chí về vụ việc, ngày 26/11/2025 Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị để xem xét, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại khu phố Vũ Dương, phường Bồng Lai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đề nghị UBND phường Bồng Lai rà soát chính xác các trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất mà bị mất và tình hình biến động đất đai của các trường hợp này, đồng thời xác định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND huyện Quế Võ (cũ) đã đảm bảo quy định của pháp luật tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây.

Căn cứ vào kết quả rà soát, UBND phường Bồng Lai phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai liên phường, xã Quế Võ hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký đảm bảo theo quy định của pháp luật, nay không biến động diện tích thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai liên phường, xã Quế Võ thực hiện quy trình cấp lại ngay cho người dân. Trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký đảm bảo theo quy định của pháp luật, nay có biến động về diện tích thì thực hiện quy trình lồng ghép cấp lại, cấp đổi sau đo đạc theo quy định.

Trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký chưa đúng quy định thì UBND phường Bồng Lai xem xét, kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền. Văn phòng đăng ký đất đai Bắc Ninh số 2 chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai liên phường, xã Quế Võ phối hợp với UBND phường Bồng Lai trong việc thực hiện đo đạc bản đồ (nếu có); hoàn thiện hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Trước đó, tháng 10 và tháng 12 năm 2024, UBND thị xã Quế Võ (cũ) nhận được đơn của một số hộ dân tại khu phố Vũ Dương, phường Bồng Lai đề nghị xem xét các hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ; đã được lập danh sách vào sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận, nhưng chưa được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 23/6/2025, Tổ Kiểm của UBND thị xã Quế Võ có báo cáo về kết quả kiểm tra việc giao nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ gia đình, cá nhân tại khu phố Vũ Dương, phường Bồng Lai. Theo đó kết luận, các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 45 hộ gia đình, cá nhân khu phố Vũ Dương, phường Bồng Lai đã có, được ghi chép thông tin vào sổ cấp giấy chứng nhận, sổ địa chính; tuy nhiên đã bị mất trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (nay là phường Bồng Lai) dẫn đến các hộ gia đình, cá nhân chưa được trao.