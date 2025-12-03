Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Thông tin mới nhất vụ cán bộ xã làm mất 45 sổ đỏ của người dân ở Bắc Ninh

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đề nghị UBND phường Bồng Lai rà soát chính xác các trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) bị mất và hoàn thiện hồ sơ cấp lại.

Liên quan vụ việc cán bộ UBND xã Bồng Lai, thị xã Quế Võ cũ, nay là phường Bồng Lai (tỉnh Bắc Ninh) làm mất 45 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của người dân tại khu phố Vũ Dương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã hướng dẫn UBND phường Bồng Lai về việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

so-do-1.jpg
Cán bộ xã Bồng Lai (cũ) làm mất 45 sổ đỏ của người dân. Ảnh: M.H

Theo đó, sau khi nhận được phản ánh của cơ quan báo chí về vụ việc, ngày 26/11/2025 Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị để xem xét, giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại khu phố Vũ Dương, phường Bồng Lai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đề nghị UBND phường Bồng Lai rà soát chính xác các trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất mà bị mất và tình hình biến động đất đai của các trường hợp này, đồng thời xác định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND huyện Quế Võ (cũ) đã đảm bảo quy định của pháp luật tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây.

Căn cứ vào kết quả rà soát, UBND phường Bồng Lai phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai liên phường, xã Quế Võ hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký đảm bảo theo quy định của pháp luật, nay không biến động diện tích thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai liên phường, xã Quế Võ thực hiện quy trình cấp lại ngay cho người dân. Trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký đảm bảo theo quy định của pháp luật, nay có biến động về diện tích thì thực hiện quy trình lồng ghép cấp lại, cấp đổi sau đo đạc theo quy định.

Trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký chưa đúng quy định thì UBND phường Bồng Lai xem xét, kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền. Văn phòng đăng ký đất đai Bắc Ninh số 2 chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai liên phường, xã Quế Võ phối hợp với UBND phường Bồng Lai trong việc thực hiện đo đạc bản đồ (nếu có); hoàn thiện hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Trước đó, tháng 10 và tháng 12 năm 2024, UBND thị xã Quế Võ (cũ) nhận được đơn của một số hộ dân tại khu phố Vũ Dương, phường Bồng Lai đề nghị xem xét các hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ; đã được lập danh sách vào sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận, nhưng chưa được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 23/6/2025, Tổ Kiểm của UBND thị xã Quế Võ có báo cáo về kết quả kiểm tra việc giao nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ gia đình, cá nhân tại khu phố Vũ Dương, phường Bồng Lai. Theo đó kết luận, các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 45 hộ gia đình, cá nhân khu phố Vũ Dương, phường Bồng Lai đã có, được ghi chép thông tin vào sổ cấp giấy chứng nhận, sổ địa chính; tuy nhiên đã bị mất trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (nay là phường Bồng Lai) dẫn đến các hộ gia đình, cá nhân chưa được trao.

Nguyễn Thắng
#sổ đỏ #Bắc Ninh #bất động sản #cấp lại #cán bộ xã #Bồng Lai #mất sổ đỏ

Xem thêm

Cùng chuyên mục