Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Mất gần 1 tỷ đồng vì nhờ làm hộ sổ đỏ

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đông nhiều lần yêu cầu bà H. đưa tiền để "lo thủ tục” làm sổ đỏ và đã nhận tổng cộng gần 980 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt, Đông không thực hiện cam kết mà bỏ đi khỏi địa phương, tiêu xài hết số tiền

Ngày 10/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Viết Đông (42 tuổi, trú phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

doi-tuong-nguyen-viet-dong.jpg
Đối tượng Nguyễn Viết Đông bị bắt giữ vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh CA

Theo hồ sơ vụ án, bà L.T.H (61 tuổi) đã gửi đơn tố cáo Nguyễn Viết về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định, mặc dù hoàn toàn không có khả năng thực hiện, song biết bà H. đang có nhu cầu làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng tại phường Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (cũ), Đông đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 12/2022 đến tháng 5/2025, Đông nhiều lần yêu cầu bà H. đưa tiền để "lo thủ tục” và đã nhận tổng cộng gần 980 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt, Đông không thực hiện cam kết mà bỏ đi khỏi địa phương, tiêu xài hết số tiền.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Viết Đông đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Viết Đông để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hoài Văn
#lừa đảo #sổ đỏ #đà nẵng #bị bắt #chiếm đoạt tài sản #nguyễn viết đông #lừa đảo đất đai

Xem thêm

Cùng chuyên mục