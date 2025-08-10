Mất gần 1 tỷ đồng vì nhờ làm hộ sổ đỏ

TPO - Đông nhiều lần yêu cầu bà H. đưa tiền để "lo thủ tục” làm sổ đỏ và đã nhận tổng cộng gần 980 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt, Đông không thực hiện cam kết mà bỏ đi khỏi địa phương, tiêu xài hết số tiền

Ngày 10/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Viết Đông (42 tuổi, trú phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Viết Đông bị bắt giữ vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh CA

Theo hồ sơ vụ án, bà L.T.H (61 tuổi) đã gửi đơn tố cáo Nguyễn Viết về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định, mặc dù hoàn toàn không có khả năng thực hiện, song biết bà H. đang có nhu cầu làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng tại phường Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (cũ), Đông đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 12/2022 đến tháng 5/2025, Đông nhiều lần yêu cầu bà H. đưa tiền để "lo thủ tục” và đã nhận tổng cộng gần 980 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt, Đông không thực hiện cam kết mà bỏ đi khỏi địa phương, tiêu xài hết số tiền.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Viết Đông đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Viết Đông để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.