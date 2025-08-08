Mua bán hơn 300.000 tài khoản cá nhân để lừa đảo

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ngày 8/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép tài khoản cá nhân trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến trên 3 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời có biểu hiện phạm tội trên không gian mạng.

Các đối tượng và trang thiết bị lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh: CA

Theo đó, lực lượng chức năng đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ. Từ đầu năm 2023, các đối tượng gồm: Đỗ Đức Lợi (SN 1994), Nguyễn Đình Đạt (SN 1995), Lã Trường Long (SN 2000), Lành Văn Chiên (SN 1989), Mông Văn Hiếu (SN 2000), Hoàng Hào Quang (SN 2000), Lành Văn Toán (SN 1995, đều trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn) đã bàn bạc, trang bị máy tính, thuê nhà, mua sắm nhiều thiết bị điện tử cấu hình cao và thuê nhiều nhân viên có trình độ công nghệ thông tin để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Mở rộng điều tra, Công an địa phương tiến hành làm rõ, bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan.

Nhóm này lên mạng xã hội để mua các tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế, các tài khoản Gmail, Facebook... với giá từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng một tài khoản. Sau khi mua được tài khoản cá nhân, các đối tượng kể trên phân công nhân viên đăng nhập từng tài khoản để nâng cấp, nạp tiền cho tài khoản TikTok, mua vật phẩm trong game rồi bán lại trong các hội nhóm trên mạng xã hội nhằm thu lợi nhuận.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán, trao đổi, tàng trữ hơn 300.000 tài khoản cá nhân, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, phương tiện, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Hiện nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 19 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác”.

