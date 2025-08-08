Triệt phá vụ buôn bán ma túy 'cỏ Mỹ' lớn nhất Đà Nẵng

TPO - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công vụ mua bán trái phép chất ma túy (loại cỏ Mỹ), bắt giữ 5 đối tượng, thu số lượng cỏ Mỹ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn...

Trước đó, Công an các phường Liên Chiểu, Hòa Khánh, Thanh Khê, Phòng Cảnh sát ma túy đã phát hiện đối tượng Phan Thái Phiên (1974, trú phường Thanh Khê) thường mua "cỏ Mỹ" từ Trần Thị Thanh Tuyền (1989, hiện ở tại 2 căn nhà trên địa bàn phường Hòa Khánh và phường Liên Chiểu). Phiên là đối tượng có 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phan Thái Phiên.

Đến ngày 6/8, tại khu vực trên đường Nguyễn Tri Phương (phường Thanh Khê) công an đã quả tang Phiên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 10 kg ma túy loại "cỏ Mỹ", 1 xe máy và 10,5 triệu đồng tiền mặt.

Tiến hành khám xét nơi ở của Phiên, lực lượng Công an thu giữ thêm 2 kg ma túy loại "cỏ Mỹ", 1 cân điện tử và một số vật chứng khác có liên quan.

Mở rộng điều tra, trong ngày 6/8, ở khu vực đường Trần Cao Vân, lực lượng Công an tiếp tục bắt quả tang đối với Nguyễn Thị Thúy (1991, trú phường Hòa Cường) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 1 kg cỏ Mỹ, 1 xe máy, 01 điện thoại. Khám xét nơi ở của Thúy cơ quan Công an thu giữ thêm 4 gói ma túy cỏ Mỹ và một số đồ vật liên quan.

Đối tượng Trần Thị Thanh Tuyền và Nguyễn Thị Thúy tại cơ quan công an.

Căn cứ lời khai của Phiên và Thúy, Công an TP Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp đối với Trần Thị Thanh Tuyền và Ngô Văn Hoàng Phúc (1985, quê ở phường An Cựu, TP Huế).

Tiến hành khám xét nơi ở của Tuyền tại 2 căn nhà trên đường Đồng Trí 6 và Bàu Mạc 20, lực lượng Công an thu giữ thêm khoảng 70kg ma túy loại "cỏ Mỹ" đã được phun tẩm, 2 gói nilong chứa chất bột màu vàng nhạt (nghi là ma túy, trọng lượng khoảng 200 gam), khoảng 60 kg sợi thảo mộc khô chưa được phun tẩm ma túy, 3 can nhựa chứa chất lỏng màu trắng cùng nhiều tang vật khác.

Một phần tang vật thu giữ trong vụ án.

Tiếp tục đấu tranh, Phòng Cảnh sát ma túy tiến hành bắt khẩn cấp đối với Lê Thanh Ka Ka (1999, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) và thu giữ hơn 20 kg ma túy cỏ Mỹ.

Công an TP Đà Nẵng cho biết, theo thống kê sơ bộ của Phòng Cảnh sát ma túy tổng số tang vật thu giữ trong vụ án khoảng 500 gam chất bột màu vàng (nghi là ma túy), hơn 100kg ma túy "cỏ Mỹ" đã được phun tẩm, thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ án. Số lượng cỏ Mỹ thu giữ trong vụ án là lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát ma túy đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra làm rõ.