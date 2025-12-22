Buôn lậu lốp ô tô 'tạm nhập tái xuất', Chủ tịch DNF Global lĩnh 13 năm tù

Ngày 22/12, HĐXX sơ thẩm TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Thái Huy (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH DNF Global) 13 năm tù; Phạm Đăng Khoa (nhân viên Công ty TNHH DNF Global) 3 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”.

Bị cáo Thái Huy (phải) và bị cáo Phạm Đăng Khoa. Ảnh: Tân Châu

Về dân sự, do không xác định được các bị cáo hưởng lợi bao nhiêu nên HĐXX quyết định buộc Thái Huy nộp sung công quỹ số tiền 7,9 tỷ đồng mà bị cáo này đã thu từ việc bán lốp ô tô và trừ cho bị cáo số tiền 500 triệu đồng mà bị cáo đã tạm nộp.

Trước đó, Viện Kiểm sát đã truy tố hai bị cáo Huy và Khoa về hành vi tạm nhập khẩu 3.859 tấn lốp ô tô nhưng sau đó không xuất sang nước thứ 3 theo quy định mà tiêu thụ nội địa.

Tại phiên tòa, cả 2 bị cáo cùng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Thái Huy tự bào chữa rằng, khi nhập khẩu lốp xe về Việt Nam thì phía đối tác nước ngoài do thay đổi chính sách, không nhận hàng nữa nên bị cáo mới tiêu thụ nội địa.

Tuy nhiên, HĐXX đã không chấp nhận và khẳng định rằng, theo giấy phép thì lốp xe phải xuất ngay sau khi nhập cảnh. Bị cáo Huy không xuất mà tiêu thụ nội địa là vi phạm. Bị cáo viện dẫn đối tác không nhận hàng vì thay đổi chính sách mà không kèm theo căn cứ nào để chứng minh.

Cũng theo HĐXX, ngay cả khi đối tác nước ngoài không nhận hàng thì bị cáo cũng phải xuất trả lại nơi xuất khẩu hàng, không được tiêu thụ nội địa vì giấy phép ghi rõ là hàng ‘tạm nhập, tái xuất'.

HĐXX cũng ghi nhận các bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như lý lịch nhân thân tốt, gia đình có công cách mạng…nên đã tuyên các mức án trên.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2014 đến tháng 1/2015, Thái Huy đã sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty DNF Global, Công ty TNHH Tấn Đạt, Công ty TNHH Lê Gia và Công ty TNHH SX TM DV Việt làm thủ tục tạm nhập lốp ô tô đã qua sử dụng để xuất sang Campuchia. Tuy nhiên, sau khi được tạm nhập, Huy đã không thực hiện tái xuất theo quy định mà bán lại cho các công ty, doanh nghiệp khác.

Cáo trạng xác định, Thái Huy đã tạm nhập tổng cộng 3.859 tấn lốp ô tô, có giá trị gần 10 tỷ đồng sau đó đã thuê vận chuyển khỏi cảng hơn 3.155 tấn lốp ô tô (tương đương 16.480 cái) để bán, thu về gần 7,9 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Đăng Khoa có hành vi ký giả chữ ký của giám đốc Công ty TNHH Lê Gia trên các giấy tờ trong bộ hồ sơ khai báo hải quan giúp sức cho Huy hoàn thiện thủ tục tạm nhập hơn 429 tấn lốp ô tô (tương đương 4.250 cái), rồi bán lại trong nội địa, trị giá gần 1,3 tỷ đồng.