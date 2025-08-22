Vận chuyển USD và 113kg vàng xuyên biên giới bằng xe ba gác và xuồng máy

TPO - Các đối tượng vận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua 113kg vàng từ Campuchia vận chuyển về nước trót lọt bằng xe ba gác và xuồng máy.

Viện KSND tối cao vừa truy tố 14 bị can cùng tội “Buôn lậu”. Theo đó, từ ngày 6/12/2024 đến ngày 17/12/2024 các đối tượng tại tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), An Giang, Cà Mau và TPHCM đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu 113kg vàng nguyên liệu, là vàng thỏi, trị giá hơn 252 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Các bị can trong vụ án.

Xuồng máy chở vàng xuyên biên giới

Cáo trạng của Viện Kiểm sát cho hay, đường dây buôn lậu vàng do Nguyễn Hoàng Sa cầm đầu đã vận chuyển trót lọt 36kg vàng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Số vàng này được vận chuyển bằng xuồng máy.

Bị can Nguyễn Hoàng Sa

Nguyễn Hoàng Sa biết bị can Nguyễn Hữu Nghĩa có ruộng lúa ở khu vực biên giới, thường xuyên qua lại biên giới Campuchia (qua kênh Vĩnh Tế) nên đã thuê Nghĩa sử dụng xuồng máy vận chuyển USD sang Campuchia giao cho đối tượng tên là “Xây” hoặc “Mập” (đối tượng người Campuchia chưa rõ thông tin cá nhân) rồi nhận vàng (loại vàng thỏi) vận chuyển về Việt Nam.

Nguyễn Hữu Nghĩa cất giấu vàng dưới bộ phận động cơ của xuồng máy để tránh bị phát hiện. Sau khi vận chuyển vàng về Việt Nam, Nghĩa giao cho Lê Thị Kim Xuyên (vợ của Nghĩa), để Xuyên giao vàng cho Huỳnh Ngọc Quang Trung, Ngô Việt Quốc Tuấn, Ôn Thế Hải (cùng trú tại tỉnh An Giang), để các đối tượng này dùng xe ôtô vận chuyển về các tỉnh An Giang, Cà Mau, TPHCM giao cho Lê Huy Phương, Huỳnh Cẩm Chương, Phạm Ngọc Thắng, Đặng Thị Thanh Huệ và nhận tiền mang về giao cho Nghĩa.

77kg vàng xuyên biên giới bằng xe ba gác chở thùng nước đá

Với đường dây buôn lậu do Nguyễn Minh Trí cầm đầu, cáo trạng nêu rằng, Nguyễn Minh Trí làm nghề buôn bán cá qua biên giới. Thông qua các đối tác kinh doanh vàng, Trí biết đối tượng Van Hear (người Campuchia, không rõ lai lịch) là đầu mối bán vàng thỏi tại Campuchia; Nguyễn Chí Khoa (Chủ tiệm vàng Anh Khoa phường An Đông, TPHCM), Phạm Ngọc Thắng (đầu mối phân phối vàng cho khách hàng tại Hà Nội) là các đầu mối có nhu cầu mua vàng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Bị can Nguyễn Minh Trí.

Lợi dụng việc thường xuyên vận chuyển cá sang Campuchia bán, có thể cất giấu vàng và USD để vận chuyển qua biên giới mà không bị phát hiện, khoảng giữa năm 2024, khi Khoa và Thắng có nhu cầu đặt mua vàng, Trí liên hệ Van Hear hỏi giá, sau đó báo cho Khoa, Thắng biết.

Van Hear sau khi mua vàng tại Campuchia và thuê đối tượng tên Điền (quốc tịch Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) vận chuyển đến khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia (khu vực đồn biên phòng Bình Tứ thuộc xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cũ) thông báo cho Trí nhận vàng.

Thời gian đầu, Trí trực tiếp sang Campuchia nhận vàng, đến khoảng tháng 12/2024, Trí thuê Nguyễn Văn Sang (ngụ tỉnh Long An cũ) điều khiển xe ba gác chở các thùng đựng cá có cất giấu USD sang Campuchia gặp Điền để nhận vàng và giao USD.

Cáo trạng cho hay, từ ngày 6/12/2024 đến ngày 17/12/2024, Nguyễn Minh Trí đã buôn lậu 77kg vàng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.