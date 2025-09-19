14 bị cáo bị phạt tù vụ buôn lậu 113kg vàng xuyên biên giới

TPO - Trong số 14 bị cáo của vụ án, có 1 bị cáo được hưởng án treo, bị cáo Nguyễn Hoàng Sa đang trốn truy nã và xét xử vắng mặt bị tuyên phạt 12 năm tù. 12 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 1 năm đến 9 năm tù,

Chiều nay (19/9), sau 2 ngày xét xử, HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm vụ buôn lậu 113kg vàng xuyên biên giới xảy ra tại tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), An Giang, Cà Mau và TPHCM.

Các bị cáo tại phiên tòa.

HĐXX tuyên phạt 2 bị cáo cầm đầu 2 đường dây buôn lậu vàng trong vụ án là: Nguyễn Hoàng Sa (SN 1980, tại Hà Nội, thường trú Tổ 14, khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang, đang trốn truy nã, Tòa xét xử vắng mặt) 12 năm tù; bị cáo Nguyễn Minh Trí (SN 2000, nơi ở xã Khánh Hưng tỉnh Tây Ninh) 13 năm tù.

12 bị cáo còn lại, ngoài bị cáo Nguyễn Cẩm Chương được tuyên 3 năm tù cho hưởng án treo thì 11 bị cáo bị phạt từ 1 năm đến 9 năm tù. Cả 14 bị cáo cùng bị HĐXX tuyên phạm tội “Buôn lậu”.

Theo HĐXX, qua xét xử cũng như hồ sơ, chứng cứ vụ án, đủ cơ sở kết luận, từ ngày 6/12/2024 đến ngày 17/12/2024 các bị cáo đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu 113kg vàng nguyên liệu, là vàng thỏi, trị giá hơn 252 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

HĐXX kết luận, đường dây do Nguyễn Hoàng Sa cầm đầu đã vận chuyển trót lọt 36kg vàng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Số vàng này được vận chuyển bằng xuồng máy. Việc bị cáo Sa vắng mặt là từ bỏ quyền xét xử, cơ quan tiến hành tố tụng vẫn đảm bảo quyền bào chữa, không ảnh hưởng tới quá trình xét xử, không ai có ý kiến nên xét xử vắng mặt.

Nguyễn Hoàng Sa đang trốn truy nã, Tòa án xét xử vắng mặt và HĐXX vừa tuyên phạt bị cáo Sa 12 năm tù.

Đường dây do Nguyễn Minh Trí cầm đầu, từ ngày 6/12/2024 đến ngày 17/12/2024 đã buôn lậu 77kg vàng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

HĐXX cho rằng, quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội phù hợp với hồ sơ vụ án, tài liệu có liên quan. Cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Cũng theo HĐXX, trong vụ án này 2 bị cáo Nguyễn Hoàng Sa và Nguyễn Minh Trí là chủ mưu, cầm đầu nên mức án phải nghiêm khắc hơn, các bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức thực hiện hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, ngoài bị cáo Nguyễn Hoàng Sa đang trốn truy nã và bị xét xử vắng mặt thì các bị cáo còn lại thành khẩn, ăn năn hối cải. Ngoài ra, các bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như có lý lịch nhân thân tốt, có bị cáo phạm tội lần đầu, tự nguyện khắc phục hậu quả, gia đình có công cách mạng, tham gia thiện nguyện và được khen thưởng…

Trên cơ sở cân nhắc tăng nặng, giảm nhẹ và phân hóa trách nhiệm hình sự từng bị cáo, HĐXX đã quyết định tuyên mức án 14 bị cáo như nêu trên.