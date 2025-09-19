Vụ buôn lậu 113kg vàng: Đề nghị phạt 12-13 năm tù đối với bị cáo đang trốn truy nã

TPO - Tại phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu vàng xuyên biên giới, bị cáo Nguyễn Hoàng Sa đang bị truy nã nên Tòa án đang xét xử vắng mặt. Tại phiên toà, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Sa 12-13 năm tù.

Chiều 18/9, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ 14 bị cáo buôn lậu 113kg vàng xuyên biên giới, đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa đã nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 18/9

Theo đại diện Viện Kiểm sát, qua hơn 1 buổi xét xử, căn cứ hồ sơ, chứng cứ và diễn biến xét xử, đại diện Viện Kiểm sát bảo lưu quan điểm truy tố như cáo trạng, qui buộc cả 14 bị cáo cùng phạm tội “Buôn lậu”.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong vụ án này, HĐXX đang xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Hoàng Sa (SN 1980, tại Hà Nội, thường trú Tổ 14, khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) vì bị cáo Sa đã bỏ trốn, đang bị truy nã.

Tòa án đang xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Hoàng Sa.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hoàng Sa có luật sư Trần Thị Huy Cát bào chữa chỉ định cho bị cáo.

Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo đang trốn truy nã Nguyễn Hoàng Sa từ 12-13 năm tù về tội “Buôn lậu”. Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Nguyễn Hoàng Sa là người cầm đầu, tổ chức, buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh An Giang 36kg vàng, trị giá gần 80 tỷ đồng.

Trong các ngày 11, 14, 16 và 17/12/2024, Nguyễn Hoàng Sa đã tổ chức mua, vận chuyển 5 chuyến, tổng cộng 36kg vàng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Trong đó, 4 chuyến vận chuyển trót lọt 24kg vàng.

Ngày 17/12/2024, khi đang vận chuyển 12kg vàng từ Campuchia về Việt Nam thì các bị cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Sa bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã số 925/QĐTN-CSKT-P3. Cơ quan CSĐT Bộ Công an kêu gọi Nguyễn Hoàng Sa ra đầu thú, hợp tác điều tra để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, đảm bảo quyền tự bào chữa theo quy định. Cơ quan điều tra cũng có thông báo đăng ký bào chữa cho luật sư tham gia bào chữa cho bị can Nguyễn Hoàng Sa, bàn giao các văn bản liên quan đến bị can cho luật sư.

Đến ngày 5/9, Viện KSND Tối cao cũng phát thông báo để Nguyễn Hoàng Sa đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát gần nhất đầu thú hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước. Tuy nhiên, đến nay Nguyễn Hoàng Sa vẫn bỏ trốn và Tòa án xét xử vắng mặt như nêu trên.

Loạt chủ tiệm vàng bị đề nghị tù

Cũng tại phần đề nghị án, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX tuyên phạt tù loạt bị cáo là giám đốc, chủ cửa hàng vàng, gồm:

Đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Thắng (SN 1985, tại Hải Dương, nay là Hải Phòng, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và phát triển Thu Kiều) từ 12-13 năm tù; đề nghị phạt Chủ tiệm vàng Thành Trung là Huỳnh Cẩm Chương (SN 1979, tại tỉnh Cà Mau) 30-36 tháng tù (cho hưởng án treo); đề nghị phạt tù Đặng Thị Thanh Huệ (SN 1990, TPHCM, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương Mại Xuất nhập khẩu Việt Ngọc Jewelry) 36-42 tháng tù; đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Chí Khoa (SN 1981, chủ cửa hàng vàng Anh Khoa) 8-9 năm tù.

Các bị cáo còn lại, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 18 tháng đến 16 năm tù, cả 14 bị cáo cùng tội “Buôn lậu”.

Về nội dung vụ án, ngoài đường dây buôn lậu do Nguyễn Hoàng Sa cầm đầu như nêu trên, Viện Kiểm sát cũng kết luận các bị cáo còn có sai phạm trong đường dây buôn lậu thứ hai do Nguyễn Minh Trí cầm đầu, buôn lậu 77kg vàng trị giá hơn 172 tỷ đồng. Tổng cộng các bị cáo liên quan đến buôn lậu 113kg vàng.