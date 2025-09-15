Truy nã Ly ‘Meo’ trong đường dây ma túy từ Tam giác vàng về Việt Nam

TPO - Ly được xác định là mắt xích quan trọng trong chuyên án ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nghiêm trọng, đưa ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng qua Campuchia về TPHCM tiêu thụ. Đường dây này do các đối tượng Lê Thanh Tú (35 tuổi), Phạm Công Chánh (43 tuổi) cầm đầu, nhiều lần trang bị súng, đạn sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa phát lệnh truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, còn gọi là Meo, Ly Meo, quê Quảng Nam, tạm trú tại TPHCM) về tội không tố giác tội phạm.

Ly Meo bị truy nã (ảnh CATPHCM)

Trước đó vào ngày 17/6, Ly bị khởi tố và áp dụng lệnh bắt tạm giam nhưng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, Ly được xác định là mắt xích quan trọng trong chuyên án ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nghiêm trọng do nhiều giang hồ có số má cầm đầu. Từ cuối năm 2023, các đầu mối này thiết lập đường dây nhằm đưa ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng qua Campuchia về TPHCM và các tỉnh, thành tiêu thụ.

Ban chuyên án xác định đây là băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm, nhiều thành viên từng có tiền án, tiền sự do các đối tượng Lê Thanh Tú (35 tuổi), Phạm Công Chánh (43 tuổi) cầm đầu, nhiều lần trang bị súng, đạn sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Từ đầu năm 2024 đến nay, ban chuyên án đã khởi tố hàng chục bị can, thu giữ 23 kg ma túy các loại, 3 khẩu súng, 7 viên đạn, 1 quả lựu đạn và nhiều tang vật khác. Quá trình phá án có những cuộc vây bắt nghẹt thở, trong đó một đối tượng rút súng chống trả nhưng bất thành.