Truy nã đối tượng chửi bới, kéo ghe của lực lượng tuần tra trên biển

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định truy nã Huỳnh Văn Tài (SN 1983, ngụ xã Vân Khánh, An Giang) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Trước đó, Tài cùng nhóm bạn nhậu đã chửi bới, dùng dây kéo ghe của lực lượng tuần tra liên ngành trên biển, rồi bỏ trốn.

Theo hồ sơ, chiều 1/1/2025, Tổ tuần tra liên ngành gồm Công an, Quân sự và Biên phòng xã Sơn Hải (huyện Kiên Lương, Kiên Giang cũ - nay tỉnh An Giang) phát hiện gần hòn Đá Bạc có khoảng 40 phương tiện ghe, vỏ lãi neo đậu. Trong số này, Huỳnh Văn Tài cùng nhóm bạn tổ chức nhậu trên ghe.

Khi thấy ghe tuần tra, nhóm Tài nhổ neo áp sát, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ, bất chấp việc đã được thông báo đang trong quá trình tuần tra trên biển.

Quyết định truy nã Huỳnh Văn Tài. Ảnh: Tiến Tầm.

Không dừng lại, nhóm của Tài còn dùng dây cột, kéo ghe tuần tra về hướng bến Tiến Triển. Trước tình huống phức tạp, Tổ tuần tra báo cáo Đồn Biên phòng Cảng Hòn Chông xin hỗ trợ. Biết có lực lượng tăng cường, nhóm Tài lập tức tháo dây, thả ghe tuần tra rồi tẩu thoát.

Ngày 1/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang) khởi tố Huỳnh Văn Tài về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Tuy nhiên, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Công an tỉnh An Giang kêu gọi người dân nếu phát hiện Huỳnh Văn Tài, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.