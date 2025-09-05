Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm thuộc băng nhóm Dũng ‘chó’

TPO - Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Gia Ánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Ánh nằm trong băng nhóm cưỡng đoạt tài sản do Ngô Đức Dũng (tức Dũng “chó”) cầm đầu.

Ngày 4/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ thành côngđối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Gia Ánh (SN 1996, ở khu phố 1, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Đối tượng Phan Gia Ánh nằm trong băng nhóm cưỡng đoạt tài sản do Ngô Đức Dũng (tức Dũng “Chó”) cầm đầu.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Phan Gia Ánh (giữa) tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: CA.

Nhóm tội phạm này hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, thường xuyên dùng thủ đoạn đe dọa, khống chế nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự địa phương. Sau khi gây án, Ánh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Phan Gia Ánh.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai lực lượng, thu thập thông tin, lần theo dấu vết đối tượng nhằm bắt giữ đối tượng xử lý theo quy định của pháp luật.

Bằng sự quyết tâm và tinh thần tấn công trấn áp tội phạm đến cùng, các trinh sát đã phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổ công tác đã triển khai lực lượng, tổ chức vây bắt thành công đối tượng Phan Gia Ánh để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.