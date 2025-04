Truy nã đối tượng lừa hàng chục tỷ đồng góp vốn mua bán vé máy bay

TPO - Sau khi mời chị H. góp vốn để mua bán vé máy bay để hưởng lợi nhuận, Nguyễn Thị Thanh Hường (SN 1983, thường trú Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã chiếm đoạt của nạn nhân gần 30 tỷ đồng.

Ngày 30/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đang truy nã đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hường về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 6/2018, Hường mời chị T.T.T.H (trú tại Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) góp vốn mua bán vé máy bay giữa Công ty Đăng Nhi và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ CoCo Á do Hường đứng tên đại diện với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel, để hưởng lợi nhuận.

Để tạo lòng tin với chị H., Hường liên tục đưa ra các giấy tờ liên quan đến việc hợp tác giữa công ty của mình với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel.

Ngày 28/01/2019, chị H. đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ CoCo Á. Sau đó, mỗi lần chị H. góp vốn, hai bên chỉ ký kết phụ lục hợp đồng về số tiền, thời hạn và lợi nhuận.

Từ ngày 24/7/2018 đến ngày 29/5/2019, chị H. đã “đầu tư” tổng số tiền gần 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng số tiền cả gốc và “lợi nhuận” chị H. nhận được là hơn 166 tỷ đồng. Hiện, Hường đang chiếm đoạt của chị H. số tiền gần 30 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Hường về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên Hường đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ đang ở đâu.

Cơ quan Công an thông báo, nếu phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hường ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (điều tra viên Đoàn Văn Bằng, sđt 0904.635.467), cơ quan Công an nơi gần nhất để được giải quyết theo quy định pháp luật.