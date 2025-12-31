Trùm giang hồ Vi 'Ngộ' lĩnh thêm 3 năm tù vì đưa hối lộ

TPO - Sau khi bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 6 tháng tù về tội "Trốn thuế", Nguyễn Văn Vi tức Vi "Ngộ" lĩnh thêm 3 năm tù về tội "Đưa hối lộ".

Ngày 31/12, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Vi (tức Vi “Ngộ”) về tội “Đưa hối lộ”.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ gồm các lực lượng cơ động, an ninh để thắt chặt bảo vệ phiên tòa.

Các bị cáo tại tòa.

Cùng bị đưa ra xét xử còn có Hoàng Nam Liên (SN 1966, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc) về các tội “Môi giới hối lộ” và “Đánh bạc”; Lê Cao Tâm (SN 1972, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, do có mối quan hệ quen biết từ trước, Nguyễn Văn Vi đã liên hệ với Hoàng Nam Liên (khi đó là chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc (cũ), hiện đã nghỉ hưu) nhờ “chạy” giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa “chua”, đang chấp hành án tại Trại giam số 3 đóng trên địa bàn huyện Tân Kỳ cũ, Nghệ An).

Ngày 4/2/2023, Vi chuyển 150 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Hoàng Kiều Khanh (con gái ông Liên). Sau khi nhận tiền, Khanh chuyển tiếp sang tài khoản của chồng là Hồ Đức Phú để rút tiền mặt đưa cho Liên.

Công tác an ninh tại tòa được thắt chặt.

Tại cơ quan điều tra, ông Liên khai đã đưa tiền cho một cán bộ ở Nghệ An với tổng số 130 triệu đồng nhằm xin giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa. Đến ngày 12/5/2023, TAND tỉnh Nghệ An quyết định giảm 20 tháng tù cho Hòa.

Tiếp đó, ngày 1/3/2024, Nguyễn Văn Vi tiếp tục chuyển 200 triệu đồng cho Hoàng Nam Liên để xin giảm án lần hai.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Văn Vi đã hai lần chuyển khoản với tổng số tiền 350 triệu đồng cho Hoàng Nam Liên (thông qua tài khoản của Hoàng Kiều Khanh) nhằm mục đích xin giảm án. Trong đó, Hoàng Nam Liên khai đã đưa tổng cộng 280 triệu đồng cho một cán bộ ở Nghệ An để chạy án, số tiền còn lại 70 triệu đồng bị cáo hưởng lợi cá nhân.

Tuy nhiên người có liên quan không thừa nhận việc nhận tiền. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã buộc Hoàng Nam Liên thừa nhận hành vi môi giới hối lộ.

Nguyễn Văn Vi bị tuyên thêm 3 năm tù về tội Đưa hối lộ.

Đến nay, Nguyễn Văn Vi đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt giữ để điều tra nhiều tội danh, gồm đưa hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế. Trước đó, ngày 26/12, Vi “ngộ” đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội "Trốn thuế".

Ngoài ra, quá trình điều tra vụ án, có căn cứ xác định ngoài hành vi môi giới hối lộ đã bị khởi tố, Hoàng Nam Liên còn có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Lê Cao Tâm với số tiền đánh bạc 5,85 triệu đồng.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc và xin giảm nhẹ hình phạt. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Vi 3 năm tù về tội Đưa hối lộ; Hoàng Nam Liên 3 năm tù về hai tội Môi giới hối lộ và Đánh bạc; Lê Cao Tâm bị xử phạt 6 tháng tù về tội Đánh bạc.