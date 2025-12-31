Đi đầu thú sau khi quan hệ với bạn gái 13 tuổi

TPO - Một nam thanh niên trên địa bàn Hà Tĩnh vừa bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi giao cấu với bạn gái 13 tuổi.

Viện KSND Khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Bàn Văn Tài (SN 2006, trú xã Bạch Xa, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo quy định tại Khoản 1, Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, Bàn Văn Tài là công nhân đang thi công công trình giao thông tại địa bàn xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2024 đến nay. Khoảng tháng 9/2025, Tài gặp gỡ, quen biết với cháu P.T. Y. N. (SN 2012), đến khoảng tháng 10/2025, cả hai có quan hệ yêu đương và thường xuyên liên lạc với nhau.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với Bàn Văn Tài.

Khoảng 19h50' ngày 21/12, khi Tài đang kiểm tra máy xúc ở thôn 11, xã Thạch Hà thì gặp cháu N. đi ngang qua. Sau khi nói chuyện một lúc thì Tài rủ cháu N. đi chơi. Sau đó, Tài điều khiển xe mô tô chở cháu N. đi đến một nhà nghỉ tại thôn 9, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, tại đây, Tài và cháu N. đã đồng thuận quan hệ tình dục với nhau. Tại thời điểm này, cháu N. mới 13 tuổi, 6 tháng, 13 ngày.

Nhận thức được hành vi của mình, sáng 22/12, Bàn Văn Tài tự nguyện đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định.