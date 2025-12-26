Tạm giữ hình sự 2 đối tượng hiếp dâm, giao cấu với trẻ em

TPO - Hai đối tượng tại An Giang đã bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự để điều tra các hành vi hiếp dâm, giao cấu với trẻ em.

Ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Đạt (SN 2006), về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”; Cao Dương Linh (SN 2005), về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Cả hai cùng trú xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang.

Cao Dương Linh và Nguyễn Văn Đạt.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, khoảng đầu tháng 12/2025, thông qua mạng xã hội, Đạt quen biết và nảy sinh tình cảm với em L.A. (SN 2011, trú xã Vĩnh Xương). Trong các lần hẹn hò, Đạt rủ thêm Cao Dương Linh đi cùng; phía L.A cũng rủ em K.A. (SN 2013) đi cùng để giới thiệu cho Linh.

Quá trình gặp gỡ, dù biết L.A và K.A đều chưa đủ 16 tuổi, Đạt nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại đối với với L.A; Linh cũng nhiều lần xâm hại em K.A. Sự việc sau đó bị gia đình các nạn nhân phát hiện, làm đơn tố giác gửi cơ quan công an.