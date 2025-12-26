Hai đối tượng trộm dây cáp chống sét ở 80 xã, phường

TPO - Chỉ trong vòng 20 ngày, hai đối tượng trú tại tỉnh Hà Tĩnh đã sang Nghệ An thực hiện hơn 150 vụ trộm dây cáp chống sét tại các trạm thu phát sóng viễn thông, thiệt hại ước tính gần 1 tỷ đồng.

Ngày 26/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ hai đối tượng Bùi Văn Hội (SN 2005) và Bùi Phúc Tráng (SN 2007), cùng trú xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi Trộm cắp tài sản.

Mặc dù đã có một tiền án về tội “Cướp tài sản” và chưa được xóa án tích, Bùi Văn Hội vẫn tiếp tục tái phạm. Để có tiền đánh bạc và tiêu xài cá nhân, Hội rủ Tráng đột nhập các trạm thu phát sóng của nhà mạng, trộm dây cáp chống sét đem bán lấy tiền.

Hai đối tượng cùng tang vật vụ án.

Các đối tượng chuẩn bị kìm phá khóa, máy cắt và lựa chọn những trạm phát sóng ở khu vực đồi núi cao, xa khu dân cư để thực hiện hành vi phạm tội.

Việc trộm cắp dây cáp không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ sét đánh, hư hỏng thiết bị viễn thông, ảnh hưởng đến an toàn trong mùa mưa bão.

Từ đầu tháng 12/2025 đến khi bị bắt, hai đối tượng đã trộm cắp hơn 1 tấn đồng thành phẩm tại hơn 150 trạm phát sóng thuộc khoảng 80 xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ước tính tổng thiệt hại các vụ trộm gần 1 tỷ đồng.

Trong quá trình gây án, các đối tượng không ở cố định mà thuê khách sạn, liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn để tránh bị phát hiện.

Công an lấy lời khai Bùi Văn Hội.

Sau thời gian theo dõi, ngày 21/12, khi vừa thực hiện hành vi trộm cắp dây đồng tại một trạm phát sóng ở xóm Cừa, xã Tân Phú, hai đối tượng đã bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Hội và Tráng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.