Bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp

TPO - Ngày 26/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết, với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 1 đối tượng cùng tang vật là 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Bộ đội Biên phòng Sơn La cho biết, vào hồi 13 giờ 7 phút ngày 25/12, tại khu vực bản Nậm Dê, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Chiềng Sơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) cùng các lực lượng chức năng tổ chức đấu tranh, triệt phá thành công Chuyên án A1-825p.

Kết quả, các lực lượng bắt quả tang đối tượng Sồng A Dê (SN 1981, trú tại bản Hin Pén, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La) đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động và gần 5 triệu đồng tiền mặt.

Vụ việc là kết quả của quá trình nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thể hiện tinh thần quyết tâm cao của các lực lượng trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới.

Hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.