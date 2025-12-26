Mượn ô tô của bố vợ đi chở thuê gần 400kg lòng lợn thối

TPO - Được một người lạ gọi chở thuê 380kg lòng lợn với giá 500 nghìn đồng, Hoàng liền mượn xe ô tô bán tải của bố vợ tự bốc hàng rồi chở đi thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 25/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) chủ trì, phối hợp Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực VIII phát hiện một xe bán tải vận chuyển số lượng lớn lòng lợn sấy khô không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Hoàng cùng số tang vật sau khi bị bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, hồi 19 giờ 50 phút cùng ngày, tại khu vực đường Mạc Đĩnh Chi, khu phố 3, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô bán tải Ford Ranger màu ghi, biển kiểm soát 14C,361... di chuyển từ khu vực bến xe Móng Cái, đường Hùng Vương, phường Móng Cái 2 về đường Mạc Đĩnh Chi có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Người điều khiển phương tiện được xác định là Phạm Huy Hoàng (SN: 1996, trú khu phố 3, phường Móng Cái 2). Hoàng xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy tờ liên quan đến phương tiện, đồng thời đưa giấy chứng nhận đăng ký xe biển kiểm soát 14C,361... mang tên Ng.V.G, được Hoàng khai là bố vợ.

Qua kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 19 bao tải dứa màu xám, xanh bốc mùi hôi thối. Bên trong mỗi bao có 2 hộp giấy, mỗi hộp chứa 10kg lòng lợn sấy khô. Tổng khối lượng hàng hóa là 380kg. Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh tính hợp pháp, nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số hàng.

Làm việc với cơ quan chức năng, Hoàng khai khoảng 19 giờ ngày 25/12, nhận cuộc gọi từ một số điện thoại lạ đặt vấn đề thuê vận chuyển 19 bao lòng lợn sấy khô từ khu vực phía sau bến xe Móng Cái đến đường Mạc Đĩnh Chi, địa điểm cụ thể sẽ hướng dẫn sau, với tiền công 500.000 đồng. Đến khoảng 19 giờ 10 phút, Hoàng mượn xe bán tải của bố vợ, tự bốc hàng lên xe rồi điều khiển phương tiện di chuyển theo hướng được chỉ dẫn, khi đến khu vực số nhà 28 đường Mạc Đĩnh Chi thì bị yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm, tổ công tác đã yêu cầu Hoàng đưa phương tiện cùng toàn bộ số hàng về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.