Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Mượn ô tô của bố vợ đi chở thuê gần 400kg lòng lợn thối

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Được một người lạ gọi chở thuê 380kg lòng lợn với giá 500 nghìn đồng, Hoàng liền mượn xe ô tô bán tải của bố vợ tự bốc hàng rồi chở đi thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 25/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) chủ trì, phối hợp Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực VIII phát hiện một xe bán tải vận chuyển số lượng lớn lòng lợn sấy khô không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

ec24e.jpg
Hoàng cùng số tang vật sau khi bị bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, hồi 19 giờ 50 phút cùng ngày, tại khu vực đường Mạc Đĩnh Chi, khu phố 3, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô bán tải Ford Ranger màu ghi, biển kiểm soát 14C,361... di chuyển từ khu vực bến xe Móng Cái, đường Hùng Vương, phường Móng Cái 2 về đường Mạc Đĩnh Chi có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Người điều khiển phương tiện được xác định là Phạm Huy Hoàng (SN: 1996, trú khu phố 3, phường Móng Cái 2). Hoàng xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy tờ liên quan đến phương tiện, đồng thời đưa giấy chứng nhận đăng ký xe biển kiểm soát 14C,361... mang tên Ng.V.G, được Hoàng khai là bố vợ.

Qua kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 19 bao tải dứa màu xám, xanh bốc mùi hôi thối. Bên trong mỗi bao có 2 hộp giấy, mỗi hộp chứa 10kg lòng lợn sấy khô. Tổng khối lượng hàng hóa là 380kg. Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh tính hợp pháp, nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số hàng.

Làm việc với cơ quan chức năng, Hoàng khai khoảng 19 giờ ngày 25/12, nhận cuộc gọi từ một số điện thoại lạ đặt vấn đề thuê vận chuyển 19 bao lòng lợn sấy khô từ khu vực phía sau bến xe Móng Cái đến đường Mạc Đĩnh Chi, địa điểm cụ thể sẽ hướng dẫn sau, với tiền công 500.000 đồng. Đến khoảng 19 giờ 10 phút, Hoàng mượn xe bán tải của bố vợ, tự bốc hàng lên xe rồi điều khiển phương tiện di chuyển theo hướng được chỉ dẫn, khi đến khu vực số nhà 28 đường Mạc Đĩnh Chi thì bị yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm, tổ công tác đã yêu cầu Hoàng đưa phương tiện cùng toàn bộ số hàng về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.

Hoàng Dương
#Móng Cái #chở thuê #lòng lợn #bắt giữ #quản lý hàng hóa #biên phòng #pháp luật #mượn xe bố vợ

Xem thêm

Cùng chuyên mục