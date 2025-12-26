Chủ mưu vụ buôn lậu 1,7 triệu lít dầu lĩnh 13 năm tù

TPO - HĐXX xác định bị cáo Lê Tấn Hòa là chủ mưu, cầm đầu vụ án buôn lậu 1,7 triệu lít dầu, tuyên phạt bị cáo Hòa 13 năm tù.

Chiều nay (26/12), sau nhiều ngày xét xử và nghị án, phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử vụ buôn lậu 1,7 triệu lít dầu xảy ra tại TPHCM, HĐXX đã tuyên án.

HĐXX phiên tòa xét xử vụ buôn lậu 1,7 triệu lít dầu. Ảnh: Tân Châu

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Hòa (SN 1976, ngụ TPHCM, Chủ sở hữu Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu SaiGon Transco) từ 13 tù về tội “Buôn lậu”.

HĐXX tuyên phạt 52 bị cáo còn lại từ 2 năm tù (cho hưởng án treo) đến 10 năm tù cho một trong các tội danh “Buôn lậu” hoặc “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Lê Tấn Hòa tại phiên tòa chiều nay 26/12.

HĐXX nhận định, tại phiên tòa, trong phần thẩm vấn, 53 bị cáo trong vụ án đều khai báo thành khẩn, khai nhận hành vi sai phạm cụ thể.

Theo HĐXX, qua hồ sơ, chứng cứ và lời khai tại phiên tòa, đủ cơ sở xác định bị cáo Lê Tấn Hòa là chủ mưu vụ án. Bị cáo Hòa thành lập, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty Saigon , trực tiếp chỉ đạo các bị cáo buôn lậu đối với toàn bộ 90 chuyến cấp dầu thuộc diện tạm nhập – tái xuất.

Các bị cáo tại phiên tòa chiều nay 26/12.

Cũng theo HĐXX, trong vụ án có 31 bị cáo là thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên của 10 sà lan vận chuyển dầu lậu, được giao nhiệm vụ giữ lại phần dầu mua được, rồi bơm số dầu mua được này vào khoang bí mật để qua mặt cơ quan chức năng nếu bị kiểm tra và chở dầu về tập kết tại kho để tiêu thụ.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu

Các công ty đại lý môi giới xăng dầu dù biết rõ Lê Tấn Hòa và đồng phạm thực hiện hành vi buôn lậu nhưng các bị cáo đã không thực hiện giám sát việc cấp dầu, tạo điều kiện cho Công ty Saigon Transco thực hiện hành vi buôn lậu, nhằm mục đích hưởng tiền ăn chia lợi nhuận từ việc bán dầu.

Về nội dung vụ án, HĐXX xác định tháng 3/2022 đến tháng 1/2024, bị cáo Lê Tấn Hòa và các nhân viên Công ty Saigon Transco và đồng phạm đã thực hiện 90 chuyến cấp dầu tạm nhập tái xuất, đã mua lại trái phép 1,7 triệu lít dầu, giá trị 29,9 tỷ đồng, bán được 34,7 tỷ đồng, hưởng lợi 4,7 tỷ đồng.