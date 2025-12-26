Phòng, chống ma túy: 'Chuyển từ tư duy từ thụ động sang tư duy chủ động phòng ngừa'

TPO - Ngày 26/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2025, tình hình tội phạm ma túy trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Nguồn cung ma túy toàn cầu có xu hướng tăng, trong đó châu Âu nổi lên như trung tâm sản xuất và trung chuyển ma túy tổng hợp. Tam giác Vàng vẫn là nơi sản xuất ma túy lớn trên thế giới. Tội phạm ma túy lợi dụng công nghệ, mạng xã hội ngày càng phổ biến và tinh vi gây áp lực đối với công tác phòng, chống ma túy tại Việt Nam.

Trước diễn biến phức tạp đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ động nắm chắc tình hình, thu thập tài liệu, xác lập chuyên án và đấu tranh, điều tra xử lý tội phạm về ma túy với phương châm mở rộng triệt xóa toàn bộ đường dây, không chỉ đánh khúc giữa, làm rõ nguồn cung, đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng có hành vi sản xuất, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy để truy tận gốc, xử lý nghiêm minh theo quy định.

Qua đó, trong năm 2025, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã điều tra, khám phá 21.998 vụ, bắt giữ 44.354 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 276 kg heroin, gần 1,3 tấn cần sa, gần 4,4 tấn và 2,1 triệu viên ma túy tổng hợp. Công an các địa phương đã triệt xóa hơn 300 điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý hơn 2.000 đối tượng mua bán, qua đó góp phần kéo giảm hơn 24% tội phạm về trật tự xã hội trong năm 2025.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc đạt được năm 2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vinh dự được Chủ tịch nước Lào tặng Huân chương Tự do hạng Nhì, Thủ tướng Chính phủ 2 lần gửi Thư khen; 5 cá nhân được tặng thưởng Huân chương; lãnh đạo Bộ Công an nhiều lần gửi Thư khen và thưởng tiền. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

"Nhiệm vụ rất khó khăn, gian khổ và nguy hiểm"

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành tích đạt được của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong năm 2025.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy là nhiệm vụ rất khó khăn, gian khổ và nguy hiểm, nhưng cũng rất nhân văn và nhân đạo. Làm tốt công tác phòng, chống tội phạm ma tuý không chỉ làm giảm tội phạm, góp phần xây dựng xã hội trật tự, an toàn, kỷ cương, làm cho nhiều gia đình, nhiều người có cuộc sống hạnh phúc.

"Một đối tượng nghiện ma túy ở ngoài xã hội, kéo theo nhiều hệ lụy, nếu làm tốt công tác rà soát, phát hiện, làm tốt công tác cai nghiện sẽ ngăn chặn được những hành vi dụ dỗ, lôi kéo sử dụng ma túy, gia đình an toàn, hạnh phúc hơn, trẻ em tự tin hơn khi đến trường" - Thứ trưởng Long cho biết.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu tập trung đấu tranh tội phạm ma tuý trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Thực hiện phương châm không được vo tròn, cắt khúc, tập trung đấu tranh đường dây lớn, dựng lên toàn bộ đường dây. Đồng thời phải đổi mới tư duy, nhận thức và hành động trong công tác đấu tranh, chuyển từ tư duy từ thụ động sang tư duy chủ động phòng ngừa; từ phòng ngừa xã hội đến phòng ngừa nghiệp vụ, tập trung giải quyết cái gốc, giảm “nguồn cầu” là chính, từ đó làm tốt công tác giảm cung và giảm tác hại của ma túy.

"Lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược lâu dài, làm tốt công tác tuyên truyền, rà soát đối tượng nghiện, đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện, tổ chức cai nghiện, quản lý sau cai, hỗ trợ việc làm để người sau cai có công ăn việc làm ổn định" - Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng đề nghị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế, xây dựng đảng xây dựng lực lượng, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho lực lương khi tham gia đấu tranh, trước mắt thực hiện hiệu quả cao điểm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán và Đại hội Đảng toàn quốc.