Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có tân Cục phó

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thượng tá Bùi Duy Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an).

ma-tuy-1.jpg
Thượng tá Bùi Duy Hưng giữ chức vụ Phó Cục trưởng C04.

Chiều 20/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Thượng tá Bùi Duy Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Cục trưởng C04.

Với việc điều động và bổ nhiệm thượng tá Bùi Duy Hưng làm Cục phó C04, hiện cơ quan này có 1 cục trưởng và 7 cục phó. Trong đó thiếu tướng Ngô Thanh Bình giữ chức Cục trưởng C04.

Các Cục phó C04 gồm: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, Thiếu tướng Lê Quý Thường, Đại tá Hoàng Quốc Việt, Đại tá Hoàng Tâm Hiếu, Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Đại tá Nguyễn Văn Cường và Thượng tá Bùi Duy Hưng.

ma-tuy.jpg
Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng.

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao quyết định thưởng của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong đấu tranh chuyên án ma túy lớn vừa triệt phá.

Thanh Hà
#Công bố quyết định cán bộ Bộ Công an #Điều động và bổ nhiệm cán bộ công an #Công tác phòng chống ma túy #Thăng chức trong lực lượng công an #Trao thưởng và khen thưởng lực lượng công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục