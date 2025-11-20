Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có tân Cục phó

TPO - Thượng tá Bùi Duy Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an).

Chiều 20/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Thượng tá Bùi Duy Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Cục trưởng C04.

Với việc điều động và bổ nhiệm thượng tá Bùi Duy Hưng làm Cục phó C04, hiện cơ quan này có 1 cục trưởng và 7 cục phó. Trong đó thiếu tướng Ngô Thanh Bình giữ chức Cục trưởng C04.

Các Cục phó C04 gồm: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, Thiếu tướng Lê Quý Thường, Đại tá Hoàng Quốc Việt, Đại tá Hoàng Tâm Hiếu, Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Đại tá Nguyễn Văn Cường và Thượng tá Bùi Duy Hưng.

Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao quyết định thưởng của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong đấu tranh chuyên án ma túy lớn vừa triệt phá.