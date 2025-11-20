Bộ Công an phá chuyên án 825P, thu giữ 777 kg ma túy tổng hợp

TPO - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 777 kg ma túy tổng hợp. Đáng chú ý, các đối tượng hoạt động khép kín, sử dụng tên giả để chỉ đạo, không gặp mặt trực tiếp; ma túy được giấu tại các điểm vắng, gửi định vị GPS và ảnh cho người nhận…

Ma túy được giấu trong các túi nilon.

Gửi định vị nơi cất giấu ma túy cho 'khách hàng'

Chiều 20/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) thông tin về chuyên án mang bí số 825P, triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, quy mô đặc biệt lớn, tổ chức chặt chẽ và hoạt động cực kỳ tinh vi.

Theo tài liệu điều tra, tháng 5/2025, sau khi bàn bạc, Long (chưa rõ lai lịch) cho người giao cho Chu Anh Tuấn (43 tuổi, ở Phú Thọ) 300 kg ma túy tại sân vận động vườn Sim thuộc xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Sau đó, Tuấn đưa về cất giấu tại nhà dì ruột Nguyễn Thị Cúc đang sống cùng chồng là Hoàng Văn Sáng tại thôn Chợ Cánh, xã Bình Nguyên.

Từ đây, ma túy được các đối tượng chia nhỏ theo chỉ đạo của Long. Sau đó Tuấn và Cúc nhiều lần đưa đến ngôi nhà hoang, ít người qua lại gần nghĩa trang Đồng Mả, xã Bình Nguyên. Sau đó gửi định vị và ảnh nơi cất giấu ma túy cho Long.

Để tránh đường dây bị bại lộ, Long chỉ đạo hai đối tượng khác là Nguyễn Văn Thái (31 tuổi ở Bắc Ninh) và Trịnh Thị Kiều (25 tuổi ở Thanh Hóa) đến địa điểm định vị để lấy ma túy đi giao. Mỗi lần giao từ 2 - 24 kg ma túy, chỉ chưa đầy hai tháng, các đối tượng đã tiêu thụ hết 300 kg ma túy.

Đầu tháng 8/2025, Trần Đức Thành (42 tuổi, ở Nghệ An) nhận lời vận chuyển 930 kg ma túy tổng hợp về Hà Nội với giá 250.000 USD của một đối tượng người Lào. Thành sau đó thuê Phạm Văn Dũng (54 tuổi ở Hải Phòng) là lái xe container để đưa 49 bao tải ma túy về Việt Nam.

Ngày 17/8/2025, Dũng vận chuyển 930 kg ma túy giao cho Tuấn tại sân vận động vườn Sim, sau đó Tuấn đưa về nhà dì ruột để cất giấu.

Với thủ đoạn tương tự, từ ngày 18/8 đến ngày 17/9 trong vòng 1 tháng các đối tượng đã tiêu thụ trót lọt hơn 200 kg ma túy ở nhiều tỉnh thành, trong đó có nhiều chuyến đưa đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Ngày 22/9, Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (áo trắng) đã trực tiếp đến kiểm tra, chúc mừng và chỉ đạo mở rộng điều tra chuyên án.

10 tổ công tác đồng loạt phá án

Căn cứ vào diến biến chuyên án và chứng cứ thu thập, được sự đồng ý của lãnh đạo hai Bộ, 21h30, ngày 21/9/2025, tại thôn Chợ Cánh, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, C04 và Cục phòng, chống ma túy và tội phạm đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các đơn vị địa phương phá chuyên án 825P, bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở, kho cất giấu ma túy của các đối tượng Chu Anh Tuấn, Trịnh Thị Kiều, Nguyễn Thị Cúc, Hoàng Văn Sáng, thu giữ 706 kg ma túy tổng hợp, một máy hút chân không (dùng để đóng gói ma túy) và nhiều tài liệu có liên quan.

Đồng loạt, 10 tổ công tác ở các tỉnh thành bắt giữ 11 đối tượng khác trong đường dây, thu giữ thêm hơn 70 kg ma túy tổng hợp. Đây là mắt xích quan trọng, thường xuyên mua bán ma túy của Long, sau đó chia nhỏ bán kiếm lời.

Đến nay, Ban Chuyên án đủ căn cứ khởi tố 13 bị can liên quan đến tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia này, thu giữ 777 kg ma túy tổng hợp.

Ma túy thu giữ trong đường dây.

Quá trình điều tra và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định đối tượng Long, tên thật là Trần Văn Quyết (40 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh). Quyết có hai Quyết định truy nã của Công an TP Hồ Chí Minh về tội mua bán trái phép chất ma túy, hiện đang lẩn trốn gần khu vực Tam giác vàng.

Quá trình trốn truy nã, Trần Văn Quyết cấu kết với một số đối tượng người Việt Nam tại nước ngoài hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Tam giác vàng về Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn, trong đó có đường dây của Chu Anh Tuấn.

Theo C04, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vô cùng tinh vi, đối tượng chủ mưu, cầm đầu là đối tượng truy nã lẩn trốn ở nước ngoài. Các đối tượng trong đường dây hoạt động khép kín nhưng độc lập, sử dụng ứng dụng Telegram, Signal, tên giả để chỉ đạo việc giao nhận, hoàn toàn không gặp mặt trực tiếp. Ma túy được giấu tại các điểm vắng, sau đó gửi định vị GPS và ảnh cho người nhận, khiến việc lần ra dấu vết trở nên vô cùng khó khăn.

Chuyên án 825P là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, hiệp đồng chặt chẽ giữa C04 và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm. Thành công của chuyên án không chỉ bóc gỡ một đường dây ma túy xuyên quốc gia đặc biệt lớn, mà còn khẳng định sức mạnh của sự đoàn kết và phối hợp lực lượng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.