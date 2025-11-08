Đề xuất thời hạn cai nghiện ma túy đối với người sử dụng lần đầu là 24 tháng

TPO - Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy, sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn cai nghiện ma túy đối với người nghiện ma túy lần đầu là 24 tháng.

Người sử dụng ma túy đi cai nghiện tại cơ sở do Công an quản lý được tăng gia sản xuất, làm việc... Ảnh: Thanh Hà

Dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) được Bộ Công an chủ trì xây dựng gồm 8 chương, 53 điều.

Trong đó, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định cơ sở cai nghiện ma túy công lập thực hiện cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện cho người từ đủ 18 tuổi trở lên. Cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện.

Đối với trường giáo dưỡng thực hiện cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi để bảo đảm phù hợp với điều kiện, môi trường quản lý của trường giáo dưỡng, bảo đảm quyền lợi của họ, nhất là việc tiếp tục học văn hóa.

Đáng chú ý, dự thảo Luật cũng sửa đổi, bổ sung quy định về quy trình cai nghiện ma túy phải bảo đảm thực hiện đủ 5 giai đoạn. Riêng đối với việc cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân tiếp tục quy định phải bảo đảm thực hiện ít nhất 3 giai đoạn đầu trong quy trình cai nghiện ma túy, đối với 2 quy trình còn lại thì người nghiện ma túy phải thực hiện tại gia đình, cộng đồng.

Đồng thời, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn cai nghiện ma túy đối với người nghiện ma túy lần đầu là 24 tháng; đối với người cai nghiện ma túy lần thứ 2 trở lên là 36 tháng và áp dụng đối với tất cả các hình thức cai nghiện ma túy tự nguyện và bắt buộc.

Theo Bộ Công an, việc bổ sung quy định về thời hạn cai nghiện ma túy nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thời gian qua, bảo đảm hiệu quả của công tác cai nghiện ma túy.

Tổng kết thực tiễn thời gian qua cho thấy, tỷ lệ cai nghiện ma túy thành công rất thấp, tỷ lệ tái nghiện rất cao, cần quy định thời hạn cai nghiện phải bảo đảm thời gian để thực hiện đầy đủ quy trình cai nghiện ma túy, sau khi hoàn thành cai nghiện thì người được cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, không nghiện trở lại.

Theo cơ quan soạn thảo, dự thảo Luật bổ sung quy định về thi hành quyết định đưa đến cơ sở cai nghiện ma túy và hoãn, miễn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc để thực hiện thống nhất quy trình đưa đến các cơ sở cai nghiện ma túy và bảo đảm phù hợp với việc không tổ chức chính quyền, Công an cấp huyện và tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cai nghiện từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Bộ Công an.

Ngoài ra, dự thảo Luật cũng bổ sung trường hợp được áp dụng biện pháp áp giải người vi phạm để xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể theo yêu cầu của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy để khắc phục tình trạng người được yêu cầu xét nghiệm chất ma túy không vì trở ngại khách quan nhưng không hợp tác, chống đối khi nhận được yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền.

Vẫn theo cơ quan soạn thảo, dự thảo Luật đã bỏ 9 Điều vì được chuyển sang các điều khác trong dự thảo và để phù hợp với nguyên tắc phân định thẩm quyền theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương...