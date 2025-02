Công an Hà Nội tiếp nhận quản lý 4 cơ sở cai nghiện ma túy

TPO - Công an TP Hà Nội ra mắt tổ chức bộ máy và nhân sự chủ chốt của các cơ sở cai nghiện theo mô hình mới. Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/3, từ 7 cơ sở cai nghiện như hiện nay, sẽ chỉ còn 4 cơ sở cai nghiện trên địa bàn thành phố.

Chiều 26/2, tại Công an TP Hà Nội diễn ra Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về Công an thành phố.

Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an); Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội: Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bạch Liên Hương (hiện tại là Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao); đại diện cán bộ, viên chức 7 cơ sở cai nghiện ma tuý thành phố Hà Nội; cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội tiếp nhận nhiệm vụ chỉ huy và quản lý các cơ sở cai nghiện bắt đầu từ ngày 1/3.

Theo báo cáo tại Hội nghị, được coi là địa bàn tiêu thụ, trung chuyển lớn về ma túy, số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy của Hà Nội đứng thứ 2 cả nước, luôn ở mức trên 17.000 người. Tội phạm và tệ nạn ma tuý không chỉ gây ra hậu quả hết sức nặng nề về kinh tế, xã hội, an ninh trật tự mà còn là một trong những nguyên nhân phát sinh tội phạm.

Hiện tại, những cơ sở cai nghiện trên có dày lịch sử hoạt động gần 30 năm và đang quản lý khoảng 4.600 học viên với hàng trăm cán bộ, nhân viên góp phần chung tay cùng xã hội đẩy lùi tệ nạn ma tuý trong đời sống.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 1/3, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện sẽ được lực lượng công an tiếp nhận theo chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Để kịp tiến độ chuyển giao, Công an thành phố đã phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch và khẩn trương triển khai công tác rà soát, thống kê, chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Đến nay, cơ bản các điều kiện chuẩn bị đã sẵn sàng cho việc vận hành, quản lý theo mô hình mới.

Theo ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin, hiện nay hoạt động của các cơ sở cai nghiện vẫn diễn ra bình thường, chế độ chính sách cho cán bộ và học viên vẫn được đảm bảo. Đối với cán bộ nhân viên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã lập danh sách các trường hợp có nguyện vọng ở lại các cơ sở cai nghiện sau khi Công an TP Hà Nội tiếp nhận, số còn lại sẽ được chuyển về Sở Nội vụ và Sở Y tế để bố trí vị trí việc làm phù hợp và thực hiện các chế độ chính sách liên quan.

Tại Hội nghị, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an TP Hà Nội ký biên bản bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Công an thành phố cũng ra mắt ban chỉ huy và cán bộ 4 cơ sở cai nghiện ma tuý đóng ở quận huyện Ba Vì, Sóc Sơn, Sơn Tây và Nam Từ Liêm. Như vậy, bắt đầu từ ngày 1/3, từ 7 cơ sở cai nghiện hiện nay, sẽ chỉ còn 4 cơ sở trên địa bàn thành phố.

Trung tá Bùi Anh Vũ, Trưởng cơ sở cai nghiện số 1 khẳng định, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố cam kết, tiếp tục nỗ lực xây dựng môi trường điều trị cai nghiện an toàn, thân thiện, hiệu quả. Các cơ sở cai nghiện của thành phố sẽ trở thành địa chỉ tin cậy để người dân gửi gắm con em vào cai nghiện tự nguyện, là nơi những người nghiện ma túy có nghị lực rèn luyện bản thân để quyết tâm trở thành con người có ích cho xã hội.

Mô hình hoạt động mới của 4 cơ sở cai nghiện ma túy ngay khi tiếp nhận sẽ trực thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được hình thành trên nền tảng 7 cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội. Công an TP Hà Nội chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy bắt đầu từ 0h ngày 1/3.

Trước đó, ngày 24/2, Công an TP Hà Nội phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị chuẩn bị các điều kiện để chuyển giao, tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Công an thành phố. Công an TP Hà Nội đã phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND Thành phố thành lập Đoàn khảo sát liên ngành làm việc trực tiếp tại 7 Cơ sở cai nghiện ma túy để rà soát, đánh giá thực trạng các Cơ sở phục vụ phục vụ việc tiếp nhận, chuyển giao. 7 cơ sở gồm Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì); Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì); Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 (tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn); Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 (tại xã Yên Bài, huyện Ba Vì); Cơ sở cai nghiện ma túy số 5 (tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm); Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 (tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn); và Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 (tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây).