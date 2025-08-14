Việt Nam – Thái Lan tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy

TPO - Ngày 14/8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị song phương giữa Việt Nam – Thái Lan về hợp tác phòng, chống ma tuý lần thứ 17.

Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam.

Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam và Trung tướng Phanurat Lukboon, Tổng thư ký Uỷ ban kiểm soát ma túy, Trưởng đoàn đại biểu Thái Lan đồng chủ trì Hội nghị.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Thái Lan không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó có hợp tác về an ninh và đặc biệt là hợp tác về phòng, chống ma túy. Năm 1998, Chính phủ hai nước đã ký kết Hiệp định hợp tác song phương về kiểm soát ma túy, các chất hướng thần và tiền chất.

Triển khai Hiệp định này, hai nước đã hợp tác tổ chức nhiều hoạt động như: Hội nghị song phương về hợp tác phòng, chống ma túy thường niên, luân phiên; tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, các lớp tập huấn, trao đổi các đoàn nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng phòng, chống ma túy và tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin giúp bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên quan đến hai nước.

Thông qua đường dây nóng đầu mối là cán bộ hợp tác quốc tế của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và Tham tán công sứ, Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội, hai bên đã trao đổi, xử lý nhanh các thông tin về tội phạm ma tuý, kịp thời xác minh, phối hợp điều tra nhiều vụ việc quan trọng.

Tại hội nghị, hai bên đã tiến hành thảo luận về tình hình, kết quả công tác phối hợp phòng, chống ma túy; kinh nghiệm triển khai công tác cai nghiện, giảm cầu ma túy; khuyến nghị hợp tác nâng cao năng lực trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, công tác giám định, truy nguyên nguồn gốc ma túy và công tác cai nghiện trong thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đề nghị trong thời gian tới hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả đường dây nóng đầu mối là cán bộ hợp tác quốc tế của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và Tham tán công sứ, Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội giúp trao đổi, xử lý nhanh các thông tin về tội phạm ma tuý có liên quan đến hai nước, kịp thời xác minh, phối hợp điều tra các vụ việc về ma tuý.

Thiếu tướng Ngô Thanh Bình nhấn mạnh việc phối hợp mở các chuyên án điều tra chung đối với các vụ án liên quan đến tội phạm ma túy xuyên quốc gia, xem xét thành lập các tổ công tác gồm cả các cán bộ của Việt Nam và Thái Lan làm việc tại hiện trường vụ án để tiến hành điều tra, thẩm vấn và chia sẻ thông tin về các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia một cách kịp thời, hiệu quả...

Thay mặt cho lực lượng phòng, chống ma túy của Bộ Công an Việt Nam, Thiếu tướng Ngô Thanh Bình trân trọng cảm ơn Chính phủ Thái Lan, Văn phòng Ủy ban kiểm soát ma túy Thái Lan và cá nhân Ngài Tổng thư ký đã dành sự quan tâm, hỗ trợ cho lực lượng phòng, chống ma túy của Việt Nam và hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Thái Lan trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phanurat Lukboon, Tổng thư ký Uỷ ban kiểm soát ma túy, Trưởng đoàn đại biểu Thái Lan đánh giá cao kết quả hội nghị song phương giữa hai bên; đồng thời tin tưởng rằng, sau Hội nghị này, hoạt động hợp tác của hai nước Việt Nam – Thái Lan sẽ ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu thực tế trong việc ứng phó có hiệu quả với diễn biến phức tạp của tình hình ma túy hiện nay.