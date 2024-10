Bộ Công an đề xuất một số hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh

TPO - Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư Quy định một số hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất, thuận lợi cho triển khai thực hiện quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý.

Theo Bộ Công an, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định 105 đã quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung liên quan đến kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh.

Tuy nhiên, một số quy định về thẩm quyền cấp phép, đơn vị tiến hành, thủ tục, hồ sơ tiến hành các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh; quy định về kho lưu mẫu quốc gia, kho lưu mẫu trung gian; việc lập dự trù nhu cầu mẫu ma túy và điều kiện đảm bảo khác cho các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh cần phải được quy định chi tiết, cụ thể hơn nữa, nhằm tạo thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, thực tiễn triển khai các quy định của pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh vẫn còn gặp những khó khăn, vướng mắc như: hệ thống mẫu chuẩn chất ma tuý để phục vụ công tác giám định còn thiếu về chủng loại, đặc biệt là các mẫu chuẩn chất ma tuý mới; việc lấy mẫu chất ma tuý phục vụ công tác huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng phòng, chống ma tuý còn gặp khó khăn do không có nguồn mẫu và chưa có quy định về việc lấy mẫu chất ma tuý là vật chứng từ các vụ án về ma tuý; việc bảo quản, quản lý mẫu chất ma tuý tại nhiều đơn vị còn tự phát, chưa có quy trình thống nhất, ảnh hưởng đến chất lượng mẫu chất ma tuý trong quản lý, sử dụng, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, thất thoát trong quá trình quản lý.

Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Thông tư Quy định một số hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh là cần thiết, tạo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và thuận lợi cho các lực lượng trong quá trình tiến hành các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, góp phần nâng cao hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý.

Tại dự thảo Thông tư quy định rõ cơ quan cấp phép và đơn vị được tiến hành các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý vì mục đích quốc phòng, an ninh gồm: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an (cơ quan cấp phép của Bộ Công an); Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an (đơn vị được phép nhập khẩu và sản xuất mẫu chất ma tuý).

Đơn vị được quản lý, sử dụng mẫu chất ma túy gồm các đơn vị thuộc lực lượng Công an nhân dân (đơn vị chức năng thuộc Viện Khoa học hình sự; Phòng Kỹ thuật hình sự Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc lực lượng Công an nhân dân; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Phòng Cảnh sát cơ động thuộc Công an cấp tỉnh; các cơ sở đào tạo người làm công tác phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an).

Các đơn vị thuộc lực lượng Quân đội nhân dân (cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; Các cơ sở đào tạo người làm công tác phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ Quốc phòng); Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính (cơ sở đào tạo người làm công tác phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Tổng cục Hải quan; Các đơn vị huấn luyện động vật nghiệp vụ để phát hiện ma túy thuộc Tổng cục Hải quan).

Dự thảo Thông tư quy định một số hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh đang được Bộ Công an lấy ý kiến đến hết ngày 28/12/2024.

Dự thảo Thông tư Quy định một số hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh gồm 3 chương, 14 điều và 11 biểu mẫu quy định về các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh gồm: nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển chất ma túy, tiền chất; nhập khẩu, lấy mẫu, bảo quản, phân phối, sử dụng, xử lý mẫu chất ma túy; thẩm quyền cấp phép, đơn vị tiến hành các hoạt động các hoạt động này; hồ sơ, sổ sách quản lý và các biểu mẫu sử dụng trong các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh. Thông tư áp dụng đối với cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân, Bộ Đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan; lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an nhân dân; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan.