Pháp luật

Google News

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công bố số điện thoại tiếp nhận phản ánh 24/7

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 10/10, Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã công khai đường dây nóng nhằm tiếp nhận phản ánh, tố giác của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy.

duong-day-nong.jpg

Đường dây nóng với đầu số 0769.04.04.04 sẽ được duy trì hoạt động 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần (24/7), bắt đầu từ 10h ngày 10/10.

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin qua cuộc gọi thoại (bao gồm gọi thông thường và gọi qua ứng dụng Zalo), cũng như tin nhắn (tin nhắn SMS và tin nhắn Zalo).

Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách hoặc Công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý.

Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định.

anh-chup-man-hinh-2025-10-10-luc-102446.png
Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật.

Việc thiết lập đường dây nóng 0769.04.04.04 thể hiện quyết tâm của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong việc huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Thanh Hà
#Chống tội phạm ma túy #Đường dây nóng cảnh sát #Phản ánh tội phạm #Bảo mật thông tin #Huy động cộng đồng #Xử lý tội phạm ma túy #Tham gia phòng chống tội phạm #Khen thưởng người cung cấp tin #An ninh trật tự xã hội

