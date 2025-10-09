Xưởng gỗ bốc cháy dữ dội ở Hà Nội

TPO - Tối 9/10, nhiều người dân hoảng hốt khi phát hiện xưởng gỗ trong ngõ 110 phố Nam Dư (Hà Nội) bốc cháy dữ dội kèm theo cột khói đen.

Lực lượng chức năng chữa cháy.

Theo người dân, khoảng hơn 18h cùng ngày người dân trong ngõ 110 phố Nam Dư (Hà Nội) phát hiện có cháy tại xưởng gỗ số nhà 62.

Clip lửa đỏ rực bên trong xưởng.

Một nhân chứng cho biết, thời điểm phát hiện hỏa hoạn, bên trong ngọn lửa cháy bé, và không có người.

Người dân theo dõi vụ việc.

Ngay sau đó, họ hô hoán cho những người xung quanh và báo cho lực lượng chữa cháy.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH đã điều động 4 xe chữa cháy, xe téc cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến hơn 19h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, nhiều ván gỗ bên trong nhà xưởng bị cháy rụi cùng tài sản khác.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.