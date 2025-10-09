Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Xe tải sụp 'hố tử thần' ở Hà Nội

Thanh Hà
TPO - Trưa 9/10, xe tải lưu thông trên đường trong Khu đô thị Nam Cường (phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội) bất ngờ sụp xuống "hố tử thần" sâu hơn 1 mét. Khi xe cứu hộ vào "giải cứu" cũng bị mắc kẹt.

Xe tải mắc kẹt giữa đường.

Cụ thể, khi ô tô tải BKS 29E đang di chuyển trên đường thì bất ngờ đường sụp xuống, tạo thành hố sâu hơn 1 mét. Một phần xe tải bị mắc kẹt bên dưới.

Một phần bánh xe ở dưới hố.
Mặt đường sụp xuống khoảng hơn 1 mét.
Bên dưới hố.
Khu vực xảy ra sự việc.

Ông D. - tài xế xe tải kể lại: "Khi xe đến gần khu vực trước Công an phường Nghĩa Đô thì bất ngờ sụp xuống hố. Bên trên thùng xe chở một ít hàng hóa".

Sau đó, ông D. gọi xe cứu hộ đến cẩu kéo. Tuy nhiên, xe cứu hộ đến cũng gặp sự cố mắc kẹt.

Hiện lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xử lý theo quy định.

Thanh Hà
