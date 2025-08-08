Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Cảnh sát giải cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà ở phố Quần Ngựa

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 8/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà nằm trên phố Quần Ngựa (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) khiến 3 người mắc kẹt. Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội nhanh chóng tiếp cận hiện trường chữa cháy, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

chay-nha.jpg
Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận ngôi nhà.

Vụ cháy kể trên xảy ra vào rạng sáng ngày 8/8 tại ngôi nhà nằm trong phố Quần Ngựa (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội).

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã báo cho Phân đội Quần Ngựa thuộc Đội CC&CNCH khu vực số 8 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội, cách nơi xảy ra hỏa hoạn khoảng 150m.

Nhận được tin báo, Đội CC&CNCH khu vực số 8 đã báo cáo Trung tâm thông tin Chỉ huy CATP Hà Nội, đồng thời điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy cháy cao 5 tầng, tầng 1 kinh doanh cửa hàng cà phê - nơi xảy ra cháy, cửa ra vào bị khoá, có 3 người mắc kẹt tại các tầng trên ngôi nhà.

Ngay lập tức, cán bộ chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực 8 đã sử dụng thang tiếp cận cửa sổ tầng 2 tìm kiếm người bị nạn. Đồng thời, phá cửa và dập lửa ở tầng 1.

Không lâu sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã dập tắt hoàn toàn đám cháy và đưa 3 người bị nạn ra vị trí an toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thanh Hà
#Cảnh sát PCCC Hà Nội #hỏa hoạn phố Ngọc Hà #cứu người mắc kẹt #đội cứu hộ Quần Ngựa #nguyên nhân vụ cháy nhà #phòng cháy chữa cháy Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục