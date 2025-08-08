Cảnh sát giải cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà ở phố Quần Ngựa

TPO - Ngày 8/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà nằm trên phố Quần Ngựa (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) khiến 3 người mắc kẹt. Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội nhanh chóng tiếp cận hiện trường chữa cháy, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận ngôi nhà.

Vụ cháy kể trên xảy ra vào rạng sáng ngày 8/8 tại ngôi nhà nằm trong phố Quần Ngựa (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội).

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã báo cho Phân đội Quần Ngựa thuộc Đội CC&CNCH khu vực số 8 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội, cách nơi xảy ra hỏa hoạn khoảng 150m.

Nhận được tin báo, Đội CC&CNCH khu vực số 8 đã báo cáo Trung tâm thông tin Chỉ huy CATP Hà Nội, đồng thời điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy cháy cao 5 tầng, tầng 1 kinh doanh cửa hàng cà phê - nơi xảy ra cháy, cửa ra vào bị khoá, có 3 người mắc kẹt tại các tầng trên ngôi nhà.

Ngay lập tức, cán bộ chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực 8 đã sử dụng thang tiếp cận cửa sổ tầng 2 tìm kiếm người bị nạn. Đồng thời, phá cửa và dập lửa ở tầng 1.

Không lâu sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã dập tắt hoàn toàn đám cháy và đưa 3 người bị nạn ra vị trí an toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.