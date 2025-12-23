Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Chở người quen đến nhà ăn tô cháo rồi lén quay lại trộm 19 chỉ vàng

Hoài Văn
TPO - Sau khi chở bà M. đến nhà ba ruột của mình để ăn cháo, Thanh quay về lại nhà bà M, đi thẳng vào phòng ngủ, mở hộp sắt lấy đi 19 chỉ vàng mang đi bán lấy 249,5 triệu đồng.

Ngày 23/12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an phường Hội An Đông vừa điều tra nhanh vụ trộm cắp tài sản.

Lúc 11h ngày 22/12, Công an phường Hội An Đông tiếp nhận trình báo của bà Đ.T.M trú tại tổ dân phố Phước Tân, phường Hội An Đông (TP. Đà Nẵng) về việc bị mất trộm tài sản gồm dây chuyền, nhẫn vàng với tổng trọng lượng 19 chỉ vàng, trị giá ước tính khoảng 249 triệu đồng.

170fe78b1ca993f7cab8-302.jpg
Đoàn Thị Thanh và tang vật thu giữ. Ảnh CA

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hội An Đông đã khẩn trương triển khai lực lượng tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét. Đến 15 giờ cùng ngày, công an đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Đoàn Thị Thanh (SN 1980, trú phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng).

Qua đấu tranh, Đoàn Thị Thanh khai nhận, vào khoảng 8 giờ ngày 22/12 Thanh đi xe đến nhà bà M. để chở bà M. đến nhà ba ruột Thanh để ăn cháo. Khi bà M. ở lại ăn cháo, Thanh quay về lại nhà bà này, đi vào phòng ngủ rồi mở hộp gỗ đặt trên đầu giường ngủ, phát hiện bên trong có một số vàng và tiền mặt, Thanh đã lấy số vàng sau đó để lại hộ gỗ như cũ. Thanh quay lại chở bà M. về lại nhà như không có chuyện gì xảy ra, sau đó thì mang số vàng trên đi bán lấy 249,5 triệu đồng.

Công an phường Hội An Đông đã thu hồi toàn bộ tài sản trên, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cũng cố hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đoàn Thị Thanh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoài Văn
#trộm cắp #vàng #công an Đà Nẵng #bắt giữ #bị can #Hội An Đông #khởi tố

