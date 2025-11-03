Đột nhập, trộm gần 8 lượng vàng của người thân

TPO - Trong khi người thân đi chợ, Trần Thị Minh Hà lén lút đột nhập vào nhà lấy trộm 35 chiếc nhẫn, 1 lắc và 1 miếng vàng miếng với tổng cộng khoảng 7,9 lượng vàng.

Ngày 3/11, Công an TP Huế cho biết trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, bên cạnh việc hỗ trợ người dân, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, ngày 2/11, Công an phường Hương Trà (Huế) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế và các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ Trần Thị Minh Hà (SN 1979, trú tại tổ dân phố Bồ Điền, phường Phong Thái) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hà tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 1/11, Công an phường Hương Trà tiếp nhận tin báo của bà T.T.L. (trú tại tổ dân phố Giáp Nhất) về việc bị kẻ gian đột nhập nhà riêng, lấy đi số vàng nói trên. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và mời đối tượng nghi vấn lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận do là cháu ruột của bị hại, thường xuyên lui tới nhà nên nắm rõ quy luật sinh hoạt của gia đình. Lợi dụng lúc bà L. đi chợ, Hà lẻn vào nhà trộm toàn bộ số vàng, sau đó đem cất giấu.

Ngoài vụ việc kể trên, lực lượng công an tại Huế cũng đã làm rõ một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Anh Tuấn Vũ.

Theo điều tra, ngày 27/10, khi chơi game tại một quán Internet ở kiệt 44 Hồ Đắc Di, phường An Cựu (Huế), anh L.C.L. (trú tại đường Nguyễn Hoàng, phường Kim Long) cho một thanh niên lạ mượn điện thoại iPhone 16 Plus màu xanh “để gọi cho người thân”. Lợi dụng sơ hở, đối tượng chiếm đoạt điện thoại rồi bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường An Cựu xác định nghi phạm là Nguyễn Anh Tuấn Vũ (SN 2008, trú thôn Thanh Dương, xã Phú Vinh) nên tiến hành truy bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vũ là người từng có tiền sự và không có nơi cư trú ổn định. Đối tượng khai nhận đã bán chiếc điện thoại vừa chiếm đoạt của anh L. với giá 10 triệu đồng.