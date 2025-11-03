Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đột nhập, trộm gần 8 lượng vàng của người thân

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong khi người thân đi chợ, Trần Thị Minh Hà lén lút đột nhập vào nhà lấy trộm 35 chiếc nhẫn, 1 lắc và 1 miếng vàng miếng với tổng cộng khoảng 7,9 lượng vàng.

Ngày 3/11, Công an TP Huế cho biết trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, bên cạnh việc hỗ trợ người dân, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, ngày 2/11, Công an phường Hương Trà (Huế) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế và các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ Trần Thị Minh Hà (SN 1979, trú tại tổ dân phố Bồ Điền, phường Phong Thái) về hành vi trộm cắp tài sản.

doi-tuong-haj.jpg
Đối tượng Hà tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 1/11, Công an phường Hương Trà tiếp nhận tin báo của bà T.T.L. (trú tại tổ dân phố Giáp Nhất) về việc bị kẻ gian đột nhập nhà riêng, lấy đi số vàng nói trên. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và mời đối tượng nghi vấn lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận do là cháu ruột của bị hại, thường xuyên lui tới nhà nên nắm rõ quy luật sinh hoạt của gia đình. Lợi dụng lúc bà L. đi chợ, Hà lẻn vào nhà trộm toàn bộ số vàng, sau đó đem cất giấu.

Ngoài vụ việc kể trên, lực lượng công an tại Huế cũng đã làm rõ một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

doi-tuong-vuj.jpg
Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Anh Tuấn Vũ.

Theo điều tra, ngày 27/10, khi chơi game tại một quán Internet ở kiệt 44 Hồ Đắc Di, phường An Cựu (Huế), anh L.C.L. (trú tại đường Nguyễn Hoàng, phường Kim Long) cho một thanh niên lạ mượn điện thoại iPhone 16 Plus màu xanh “để gọi cho người thân”. Lợi dụng sơ hở, đối tượng chiếm đoạt điện thoại rồi bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường An Cựu xác định nghi phạm là Nguyễn Anh Tuấn Vũ (SN 2008, trú thôn Thanh Dương, xã Phú Vinh) nên tiến hành truy bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vũ là người từng có tiền sự và không có nơi cư trú ổn định. Đối tượng khai nhận đã bán chiếc điện thoại vừa chiếm đoạt của anh L. với giá 10 triệu đồng.

Ngọc Văn
#Mưa lũ #lợi dụng #cháu ruột #trộm vàng #Công an TP Huế #phường Phong Thái #đi chợ #vắng nhà #bắt giữ

Xem thêm

Cùng chuyên mục