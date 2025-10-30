Cháu dâu giúp dọn nhà rồi trộm 10 cây vàng và 500 triệu của cô chồng

TPO - Được cô chồng nhờ đến giúp dọn nhà, người cháu dâu phát hiện nơi gia đình cất tiền và vàng nên nổi lòng tham, đã lấy trộm tiền mặt và vàng trị giá 2 tỷ đồng.

Sáng 30/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Bích Thùy (46 tuổi, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Công an đưa Nguyễn Thị Bích Thùy tới thực nghiệm hiện trường.

Trước đó, bà Trần Lệ Xuyên (78 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) trình báo công an xã việc bị mất 500 triệu đồng và 10 cây vàng, tổng giá trị khoảng 2 tỷ đồng.

Qua điều tra, Công an xã Mỹ Đức xác định Nguyễn Thị Bích Thùy - cháu dâu của bà Xuyên là nghi phạm nên mời làm việc. Ban đầu Thùy quanh co chối tội, nhưng trước các chứng cứ vững chắc, Thùy đã thừa nhận hành vi trộm cắp.

Thùy khai, khoảng 3 tuần trước được bà Xuyên nhờ đến phụ giúp việc nhà. Trong lúc dọn dẹp, Thùy phát hiện nơi bà Xuyên cất tiền, vàng nên nảy sinh ý định trộm.

Chiều 19/10, lợi dụng lúc nhà vắng người, Thùy lấy trộm tiền và vàng rồi chia nhỏ cất giấu và gửi người thân giữ giúp.

Công an đã thu hồi hơn 470 triệu đồng tiền mặt và hơn 5 cây vàng Thùy đã lấy trộm của cô chồng.