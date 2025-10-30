Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Cháu dâu giúp dọn nhà rồi trộm 10 cây vàng và 500 triệu của cô chồng

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Được cô chồng nhờ đến giúp dọn nhà, người cháu dâu phát hiện nơi gia đình cất tiền và vàng nên nổi lòng tham, đã lấy trộm tiền mặt và vàng trị giá 2 tỷ đồng.

Sáng 30/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Bích Thùy (46 tuổi, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

1z6a2065-copy-1325.jpg
Công an đưa Nguyễn Thị Bích Thùy tới thực nghiệm hiện trường.

Trước đó, bà Trần Lệ Xuyên (78 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) trình báo công an xã việc bị mất 500 triệu đồng và 10 cây vàng, tổng giá trị khoảng 2 tỷ đồng.

Qua điều tra, Công an xã Mỹ Đức xác định Nguyễn Thị Bích Thùy - cháu dâu của bà Xuyên là nghi phạm nên mời làm việc. Ban đầu Thùy quanh co chối tội, nhưng trước các chứng cứ vững chắc, Thùy đã thừa nhận hành vi trộm cắp.

Thùy khai, khoảng 3 tuần trước được bà Xuyên nhờ đến phụ giúp việc nhà. Trong lúc dọn dẹp, Thùy phát hiện nơi bà Xuyên cất tiền, vàng nên nảy sinh ý định trộm.

Chiều 19/10, lợi dụng lúc nhà vắng người, Thùy lấy trộm tiền và vàng rồi chia nhỏ cất giấu và gửi người thân giữ giúp.

Công an đã thu hồi hơn 470 triệu đồng tiền mặt và hơn 5 cây vàng Thùy đã lấy trộm của cô chồng.

1z6a2131-copy.jpg
Số tiền, vàng Thùy lấy trộm được cơ quan công an thu hồi. Ảnh: Tiến Tầm.
Nhật Huy
#Cháu dâu trộm vàng #trộm cắp tài sản #An Giang #vàng 9999

Xem thêm

Cùng chuyên mục