TP.HCM: Triệt phá ổ tiêu thụ chó, mèo nghi trộm cắp gây bức xúc dư luận

TPO - Công an TP.HCM vừa triệt phá một điểm thu mua, tiêu thụ chó mèo không rõ nguồn gốc, tạm giữ 15 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan. Vụ việc cho thấy tình trạng trộm cắp, mua bán vật nuôi trái phép đang diễn biến phức tạp gây bức xúc dư luận.

Các đối tượng cùng tang vật vụ việc. Ảnh CA.TPHCM

Trước đó, Công an phường An Hội Tây đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tiến hành rà soát, nắm tình hình tại địa bàn, phát hiện đối tượng N.V.T. (sinh năm 1974, ngụ tại phường An Hội Tây) có biểu hiện thu mua chó, mèo bất thường, thường xuyên giao dịch vào ban đêm, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đến 3 giờ 20 phút ngày 15/10, tổ công tác tiến hành kiểm tra bất ngờ và bắt quả tang 15 người đang tập kết, giao dịch mua bán chó mèo nghi do trộm cắp mà có.

Tại hiện trường, công an thu giữ 21 con mèo, 26 bẫy bắt mèo cùng nhiều phương tiện khác, nghi là tang vật phục vụ việc trộm cắp và tiêu thụ. Tất cả đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở để phục vụ điều tra.

Dụng cụ được các đối tượng dùng để bắt chó, mèo. Ảnh CA. TPHCM

Lộ đầu mối tiêu thụ vật nuôi trộm cắp

Theo kết quả xác minh ban đầu, N.V.T. là người đứng ra thu mua chó mèo bị trộm tại nhiều khu vực trong thành phố. Sau khi thu gom, T. bán lại cho các điểm chế biến và quán ăn không phép để hưởng chênh lệch.

Các đối tượng trộm khai nhận dùng bẫy, thuốc mê hoặc súng điện để bắt mèo vào ban đêm sau đó đem bán cho T. để lấy tiền tiêu xài.

Lực lượng điều tra nhận định đây là đường dây có tổ chức, hoạt động tinh vi, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và bức xúc trong nhân dân. Hiện công an đang củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng đối tượng, đồng thời mở rộng điều tra các điểm tiêu thụ vật nuôi nghi trộm cắp khác trên địa bàn.

Những con mèo tịch thu từ vụ triệt phá. Ảnh CA. TPHCM

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, thu gom vật nuôi không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện hành vi trộm cắp, vận chuyển hoặc tiêu thụ chó, mèo nghi trái phép, người dân nên báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý kịp thời.