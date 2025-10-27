Hai đối tượng biệt danh ‘ăn bay’ một ngày gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản

TPO - N.D.L và N.D.T cùng trú tại thành phố Hà Nội có biệt danh “Ăn bay” gây ra nhiều vụ trộm cắp ở tỉnh Bắc Ninh vừa bị công an bắt giữ.

Theo đó, Công an phường Phương Liễu (Bắc Ninh) đã tổ chức bắt quả tang đối tượng chuyên trộm cắp xe máy lưu động có biệt danh “Ăn bay” gồm: N.D.L (SN 2003) và N.D.T (SN 2001) cùng trú tại Đa Phúc, thành phố Hà Nội. Cả hai đều là đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Bước đầu các đối tượng khai nhận trong một ngày đã gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản xe máy trên địa bàn phường Phương Liễu và phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Hai đối tượng N.D.L và N.D.T. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với N.D.L và N.D.T để tiếp tục điều tra. Công an phường Phương Liễu khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác để đảm bảo an toàn tài sản và giữ gìn an ninh trật tự trong khu dân cư.